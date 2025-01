Apple bringt bald ein neues iPhone SE auf den Markt, das dank eines umfangreichen Upgrades einige neue Funktionen erhalten soll. Dank eines neuen Leaks können wir eine weitere Funktion auf die Liste möglicher Neuerungen setzen. So behauptet der Leaker Evan Blass, dass Apple dem iPhone SE 4 eine Dynamic Island spendiert. Außerdem widerspricht Blass dem Gerücht, dass der SE-Nachfolger den Namen „iPhone 16E“ tragen wird.

iPhone SE 4 könnte eine Dynamic Island erhalten

Apples iPhone SE-Reihe war schon immer darauf ausgerichtet, viel für den Preis zu bieten. Wenn man den jüngsten Leaks Glauben schenken darf, wird das kommende iPhone SE 4 die Messlatte noch einmal höher legen. Wie Blass in einem Social-Media-Post auf X zeigt, könnte Apple die Dynamic Island auf sein Budget-Smartphone bringen. Das iPhone SE würde somit die Notch überspringen und einen noch größeren Sprung machen, als ohnehin schon vermutet wurde.

Laut den bisherigen Gerüchten wird das neue iPhone SE ein ähnliches Design wie das iPhone 14 bieten. Dabei ist es ausgestattet mit einem 6,1 Zoll OLED-Display, Face ID, einen USB-C-Anschluss, eine einzelne 48-Megapixel-Rückkamera, einen A18 Chip und 8 GB RAM zur Unterstützung von Apple Intelligence sowie das erste von Apple entwickelte 5G-Modem.

Blass zeigte auch ein Bild von einem Quellcode, in dem ein iPhone SE der vierten Generation erwähnt wird, was Zweifel an dem alternativen Namen „iPhone 16E“ aufkommen lässt, der für das Gerät gemunkelt wird. Allerdings könnte es sich bei dem Namen im Quellcode um einen Platzhalter handeln, sodass es noch keine Garantie für die eine oder andere Variante gibt.

Analysten rechnen derweil damit, dass Apple das iPhone SE 4 im März oder April vorstellen wird, genau wie bei allen bisherigen iPhone SE Modellen.

Der Leak von Blass erwähnte auch ein neues iPad Air und das iPad 11, die beide keine offensichtlichen Designänderungen zu haben scheinen. Die Geräte sollen ebenfalls im März oder April dieses Jahres angekündigt werden.