Immer mal wieder hieß es in den letzten Jahren in der Gerüchteküche, dass Apple an einem MacBook Air mit OLED-Display arbeitet. Etwas Offizielles haben wir allerdings noch nicht zu Gesicht bekommen. Nun heißt es, dass das MacBook Air mit OLED-Display länger, als ursprünglich angenommen, auf sich warten lässt.

MacBook Air mit OLED-Display verzögert sich angeblich

Die koreanische Webseite The Elec (via Macrumors) beruft sich auf Branchenquellen und berichtet, dass das MacBook Air mit OLED-Display wahrscheinlich im Jahr 2029 auf den Markt kommen wird, zuletzt wurde 2027 gemutmaßt. Angeblich soll Apple die Entscheidung zur Verzögerung des Produkts getroffen haben, da die Verkaufszahlen des iPad Pro mit OLED-Display, welches im vergangenen Jahr auf den Markt kam, niedriger als erwartet waren.

Der Bericht spricht davon, dass Apple beschlossen habe, die Einführung der teuren Technologie für das MacBook Air zu verschieben, da OLED-Displays nicht dazu beigetragen hätten, die iPad Pro-Verkäufe so stark anzukurbeln wie erwartet. Ob es noch weitere Gründe für die Verschiebung gibt, ist nicht bekannt.

Sollten die Gerüchte stimmen, so setzt Apple beim MacBook Air in den kommenden vier Jahren weiterhin auf die LCD-Technologie. Nichtsdestotrotz soll das Gerät Verbesserungen beim Display erhalten. Es heißt, dass der Hersteller ab den 2027er Modellen die sogenannte „Oxid-TFT“-Technologie einsetzen will. Dieses Upgrade würde eine verbesserte Farbgenauigkeit, ein höheres Kontrastverhältnis, eine gleichmäßigere Bildschirmhelligkeit und einen geringeren Stromverbrauch für eine längere Akkulaufzeit ermöglichen.

In den kommenden Wochen wird zunächst einmal mit einem neuen 13 Zoll und 15 Zoll MacBook Air mit M4-Chip gerechnet.

Während das MacBook Air mit OLED-Display offenbar noch ein paar Jahre auf sich warten lässt, soll im kommenden Jahr ein MacBook Pro mit OLED-Display erscheinen.