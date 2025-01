Ted Lasso gehört zweifelsfrei zu den erfolgreichsten Serien auf Apple TV+ und hat in den letzten Jahren zahlreiche Preise abgeräumt. Nach der dritten Staffel der Comedy-Serie sollte eigentlich Schluss sein. Doch seitdem halten sich hartnäckige Gerüchte, dass die Arbeiten an der vierten Staffel laufen. Nun gibt es die nächsten Hinweise auf die Fortsetzung und zwar von einem der Hauptdarsteller Nick Mohammed.

Ted Lasso – Staffel 4: Nick Mohammed gibt zarte Hinweise

Zuletzt hieß es, dass die Dreharbeiten zur 4. Staffel von Ted Lasso im Januar beginnen sollen. Offiziell angekündigt wurde die Fortsetzung bis dato allerdings nicht. Nun gibt es nicht nur Hinweise darauf, dass die Dreharbeiten starten, sondern auch darauf, dass Apple TV+ schon bald die 4. Staffel der Comedy-Serie offiziell bestätigt.

Der neueste Hinweis zur 4. Staffel von Ted Lasso stammt von Schauspieler Nick Mohammed, der in der Erfolgsserie den Assistenztrainer Nate Shelley verkörpert. Mohammed hat kürzlich ein Video auf X gepostet, in dem er ankündigt, dass einige der ersten Termine seiner bevorstehenden UK-Tour aufgrund nicht näher benannter „Dreharbeiten“ verschoben werden. Zum Ende des Videos zeigt Mohammed ein „BELIEVE“-Schild in die Kamera, ein eindeutiger Hinweis auf Ted Lasso.

An important announcement from Mr. Swallow regarding his upcoming brand new tour: ‘Show Pony’ 🎠 #tedlasso 🎟️ https://t.co/THqguaOkwG pic.twitter.com/yYQATuEMkV — Nick Mohammed (@nickmohammed) January 16, 2025

Weiter deutet Mohammed in dem kurzen Video an, dass zeitnah eine offizielle Bestätigung erfolgt, zu welchem Zweck er vor der Kamera steht.