Donald Trump erklärte kurz vor seiner Amtseinführung zum US-Präsidenten, dass Apple-CEO Tim Cook „massive Investitionen“ in den USA zugesagt habe. Diese Zusage, so Trump, sei eine direkte Folge seines Wahlsiegs.

Donald Trump und Apple

Wie AppleInsider berichtet, betonte Trump in seiner Rede, dass führende Unternehmen wie SoftBank, DAMAC und Apple umfassende Investitionen in den Vereinigten Staaten planen. Über Apple sagte er:

„Ich habe mit Tim Cook von Apple gesprochen. Er hat mir versichert, dass Apple aufgrund unseres Wahlsiegs massiv in die Vereinigten Staaten investieren wird.“

Apple hat bisher keine Stellung dazu genommen. Das Unternehmen hat jedoch in der Vergangenheit erhebliche Mittel in den US-Markt investiert, sowohl in Form von Arbeitsplätzen als auch durch Produktionskapazitäten. Vor kurzem traf sich Cook mit Trump in Mar-a-Lago. Mar-a-Lago ist ein Luxusresort und Privatclub in Florida, der als Trumps Winterresidenz und als Zentrum für seine politischen und gesellschaftlichen Treffen bekannt ist. Man könnte es ein strategisches Dinner nennen, in dem beide Seiten womöglich Zugeständnisse gemacht haben – sei es bei Investitionen oder auch Strafzöllen.

Apples Chiplieferant TSMC hat bereits Werke in Arizona errichtet. Dennoch bleibt vorerst offen, ob Apple bereit ist, größere Fertigungsprozesse in die USA zu verlagern, da dies mit höheren Kosten verbunden wäre. Apples Fertigung bleibt stark auf China und andere asiatische Länder konzentriert. Die globale Lieferkette ist ein Schlüsselfaktor für die Kosten- und Produktionseffizienz des Unternehmens.