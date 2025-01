Am gestrigen Tag fand die Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der USA statt. Zahlreiche Tech-Mogule waren vor Ort und saßen in unmittelbarer Nähe zu Trump. Im Rahmen der Veranstaltung versprach der Apple Chef „weitere Innovationen und Arbeitsplätze“.

Amtseinführung von Donald Trump: Tim Cook verspricht „weitere Innovationen und Arbeitsplätze“

Bereits im Vorfeld der Amtseinführung von Donald Trump wurde bekannt, dass Apple CEO Tim Cook an dieser teilnehmen wird. Im Gespräch mit Trump hatte Cook bereits massive Investitionen in den USA in Aussicht gestellt.

Nun hat sich Cook noch einmal per X zu Wort gemeldet und folgendes zu Protokoll gegeben

Herzlichen Glückwunsch an Präsident @realDonaldTrump und Vizepräsident @JDVance zum Amtseinführungstag. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Regierung, um weitere Innovationen und Arbeitsplätze für zukünftiges Wachstum in unserem großartigen Land voranzutreiben.

Cook saß bei Trumps Amtseinführung direkt hinter dem Podium. Dort war er in bester Gesellschaft und saß unter anderem neben Google-Mitbegründer Sergey Brin. Andere Tech-Mogule, darunter Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sundar Pichai und Jeff Bezos, waren ebenfalls anwesend.

Congratulations to President @realDonaldTrump and Vice President @JDVance on Inauguration Day. We look forward to working with the administration to drive continued innovation and jobs for future growth across our great nation. — Tim Cook (@tim_cook) January 20, 2025

Cook nahm nicht nur an der eigentlichen Amtseinführung teil, sondern auch am traditionellen Gottesdienst vor der Amtseinführung in der St. John’s Church in Washington, D.C. Er nahm auch am Mittagessen nach der Amtseinführung teil, bei dem er neben Donald Trump Jr. und dem Richter am Obersten Gericht Samuel Alito saß.