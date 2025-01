Apple hat auf dem chinesischen Smartphone-Markt einen spürbaren Dämpfer erlitten und ist im vierten Quartal 2024 auf den dritten Platz abgerutscht. Das Unternehmen, das einst der Top-Player in der Region war, hält nun laut Counterpoint einen Marktanteil von 17,1 %, hinter Huawei mit 18,1 % und Xiaomi mit 17,2 %. Die Konkurrenz punktet derzeit vor allem aufgrund neuer KI-Funktionen in ihren Geräten. Apples Hoffnung liegt jetzt in der Einführung der eigenen KI-Funktionen, die im Laufe des Jahres in China mithilfe von lokalen Partnern eingeführt werden sollen.

Herausforderungen in China

Apples Schwierigkeiten lassen sich auf eine Mischung aus verschärftem Wettbewerb und regulatorischen Herausforderungen zurückführen. Während die iPhone 16 Reihe im September 2024 Apple Intelligence einführte, haben die neuen KI-Funktionen die chinesischen Verbraucher nicht erreicht. So haben regulatorische Hürden dafür gesorgt, dass Apple Intelligence auf einem der wichtigsten Märkte nicht zum Zuge kam.

In der Zwischenzeit hat Huawei die KI-Integration ausgebaut, was seine Smartphones für das chinesische Publikum sehr attraktiv macht. Mit ihren KI-Funktionen haben die Huawei-Geräte Mate 70 und Nova 13 den Nerv der Zeit getroffen und Huawei zum Wiederaufstieg verholfen.

Doch nicht nur Huawei macht Apple Probleme. Xiaomis wettbewerbsfähige Preise und die Konzentration auf Premium-Funktionen haben dem Unternehmen geholfen, Kopf an Kopf mit Apple zu bleiben. Wenn man dann noch einen schrumpfenden Smartphone-Markt in Betracht zieht – Chinas Gesamtmarkt ist im 4. Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 % zurückgegangen – werden die Herausforderungen für Apple noch deutlicher.

Apple will KI-Lücke in China schließen

Trotz des Rückgangs gibt es für Apple nicht nur Schwarzmalerei. Das Unternehmen bleibt die drittgrößte Smartphone-Marke in China, einem Markt, der für ausländische Anbieter bekanntermaßen schwierig ist. Und nicht zu vergessen: Apples Verkäufe lagen nur 0,1 % hinter denen von Xiaomi, was zeigt, dass der nächste Konkurrent nur hauchdünn vorne liegt.

Der Rückgang des Marktanteils ist jedoch ein Weckruf. Damit Apple wieder Fuß fassen kann, muss das Unternehmen die Lücke in seinem Produktangebot schließen. Partnerschaften mit lokalen Unternehmen, um Apple Intelligence nach China zu bringen, könnten ein Schritt in die richtige Richtung sein, aber die Zeit drängt. Einheimische Marken wie Huawei und Xiaomi warten nicht ab – sie entwickeln schnell weiter und können die Bedürfnisse der Verbraucher ohne Umwege erfüllen.