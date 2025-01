Die Gerüchte rund um das iPhone 17 Air verdichten sich. Wenn man den letzten Meldungen Glauben schenken darf, wird das neue Modell einige der ambitioniertesten Designänderungen mit sich bringen, die Apple seit Jahren unternommen hat. Nachdem in der Gerüchteküche fest steht, dass das Gerät zwischen 5,5 mm und 6,25 mm dünn sein wird, gibt es jetzt einen Leak zur neuen Kameraleiste auf der Rückseite.

So könnte die neue Kameraleiste des iPhone 17 Air aussehen

Nachdem sich die Gerüchteküche bereits ausgiebig mit dem „ultradünnen“ Profil des iPhone 17 Air beschäftigt hat, ist jetzt eine neue Kameraleiste an der Reihe. So zeigen geleakte Bilder eine relativ große horizontale Leiste mit Aussparungen für die Kamera und Blitz auf einer angeblichen iPhone 17 Air Rückseite.

Das Bild wurde von dem bekannten Leaker Majin Bu auf Weibo und X geteilt. Dabei sei angemerkt, dass Majin Bu eine gemischte Erfolgsbilanz vorzuweisen hat, wenn es um Apple Hardware-Leaks geht. Allerdings gab es schon mehrere Hinweise auf eine neue Kameraleiste für das iPhone 17 Pro.

iPhone 17, the design seems confirmed. pic.twitter.com/5Wh6alUiMr — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 21, 2025

Wenn Majin Bu richtig liegt, würde das bedeuten, dass sich die einzelne Kamera des iPhone 17 Air an der gleichen Stelle befindet wie die Kameras der aktuellen iPhone-Modelle. Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass die Kamera auf der Rückseite des Geräts zentriert sein würde. Der Blitz der Kamera scheint sich auf der rechten Seite der Kameraleiste zu befinden.

Sollte das iPhone 17 Air über diese Kameraleiste verfügen, könnte das auch der Grund sein, warum der Analyst Ming-Chi Kuo zuvor ausdrücklich sagte, dass das Gerät an seiner dünnsten Stelle 5,5 mm dick sein wird. Denn die Kameraleiste würde das Gerät an der oberen Seite durchgängig dicker machen, was zumindest ermöglichen würde, dass das Smartphone auf einem Tisch liegen kann, ohne zu wackeln.