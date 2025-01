Die Deutsche Telekom und RTL Deutschland haben bekannt gegeben, dass sie ihre Kooperation fortführen. Dies bedeutet, dass RTL+ bis mindestens bis zum Jahr 2030 integraler Bestandteil fast aller MagentaTV-Tarife ist.

Die Telekom und RTL machen auch in den kommenden Jahren „gemeinsame Sache“. Die Partnerschaft garantiert MagentaTV Kunden uneingeschränkten Zugriff unter anderem auf umfangreiche RTL+ Sport-Highlights von der UEFA Europa League über die NFL bis hin zu MMA, erstklassige Reality wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Golden Bachelor“, „Make Love, Fake Love“, „Das Sommerhaus der Stars“ oder „Temptation Island VIP“, beste Fiction wie „Sisi“ oder „Neue Geschichten vom Pumuckl“ sowie tägliche Erfolgsserien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

Integriert ist in den meisten MagentaTV-Tarifen „RTL+ Premium„. Optional und gegen einen Aufpreis könnt ihr euch auch für das All Inclusive Abo „RTL+ MAX“ entscheiden. Dieses umfasst auch Musik und Hörbücher. MagentaTV Kunden können zudem auf der Telekom-eigenen Hardware, wie z.B. der MagentaTV One aber auch überall, wo es RTL+ gibt (Handy, Smart TV, online), RTL+ Premium Inhalte abrufen.

RTL+ bietet euch nicht nur zahlreiche Serien, attraktiven Live-Sport, Reality- und weitere Entertainment-Highlights, Dokumentation und mehr, MagentaTV-Kunden mit RTL+ steht das gesamte Free- und Pay-TV-Angebot von RTL Deutschland über Magenta TV ebenso wie bei RTL+ zur Verfügung zur Verfügung. Es umfasst die neun Free-TV HD-Sender RTL HD, VOX HD, NITRO HD, ntv HD, SUPER RTL HD, RTLup HD, VOXup HD, TOGGOplus und RTLZWEI HD sowie die vier Pay-TV Sender RTL Crime HD, RTL Living HD, RTL Passion HD und GEO Television HD.

