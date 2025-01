Knapp ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die neue Thriller-Serie „Prime Target“ angekündigt hat. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und die Serie mit Leo Woodall und Quintessa Swindell ist auf Apples Video-Streaming-Plattform gestartet.

Prime Target ist auf Apple TV+ gestartet

Traditionell blicken wir am heutigen Mittwoch auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Ab sofort steht die neue Thriller-Serie „Prime Target“ (hierzulande hört die Serie auf den Namen „Prime Finder“) auf Apple TV+ bereit.

„Prime Target“ handelt von Edward Brooks (gespielt von Woodall), einem brillanten jungen Mathematik-Absolventen, der kurz vor einem großen Durchbruch steht. Wenn es ihm gelingt, ein Muster in Primzahlen zu finden, besitzt er den Schlüssel zu jedem Computer der Welt. Bald wird ihm klar, dass ein unsichtbarer Feind versucht, seine Idee zu zerstören, bevor sie überhaupt geboren ist, was ihn in den Orbit von Taylah Sanders wirft, einer NSA-Agentin (gespielt von Swindell), die damit beauftragt wurde, das Verhalten von Mathematikern zu beobachten und darüber zu berichten. Gemeinsam beginnen sie, die beunruhigende Verschwörung aufzudecken, in deren Mittelpunkt Edward steckt.

Ab sofort stehen die ersten beiden Folgen der Serie zur Ansicht bereit. Bis zum 05. März 2025 folgen immer mittwochs nur Episoden. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.