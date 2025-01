Apple TV+ hat heute den ersten Trailer zur neuen Dokumentarserie „Vietnam: The War That Changed America“ veröffentlicht. Die Serie wird von dem Oscar-nominierten Ethan Hawke gesprochen. Mit der weltweiten Premiere am 31. Januar verspricht die sechsteilige Serie einen emotionalen und tiefgründigen Einblick in einen der prägendsten Konflikte der amerikanischen Geschichte.

Der Mensch im Mittelpunkt der Erzählung

In „Vietnam: The War That Changed America“ geht es nicht um die Schlachten und militärische Strategien, sondern um die Menschen. Durch sehr persönliche Einblicke gibt die Serie die Erfahrungen derjenigen wieder, die den Krieg erlebt, gekämpft, protestiert und überlebt haben. Die Doku-Serie verbindet persönliche Berichte mit seltenem Archivmaterial. Für die Zuschauer verspricht die Dokumentation, eine sehr intensive Reise zu werden, die über die bekannten Schlagzeilen hinausgeht und eine menschliche Perspektive auf den Vietnamkrieg bietet.

Mit über 1.100 Stunden Archivmaterial stand den Filmemachern der Serie eine unvergleichliche Fundgrube an Material zur Verfügung. Herausgekommen ist laut Apple ein außergewöhnliches Geflecht von Stimmen, von amerikanischen Soldaten und vietnamesischen Zivilisten bis hin zu Friedensaktivisten und Journalisten.

Zu den Geschichten gehören die Erlebnisse von Bill Broyles, einem Vietnam-Veteranen und gefeierten Drehbuchautor, der nach fünf Jahrzehnten ein ehemaliges Truppenmitglied wieder trifft. Ein anderer Erlebnisbericht begleitet Melvin Pender, einen olympischen Goldmedaillengewinner, der zwischen zwei Wettkämpfen in Vietnam diente. Auch Soldaten des Vietcong berichten von ihren Erlebnissen, darunter die erste Frau in ihrem Kampfgebiet, die ein feindliches Flugzeug abgeschossen hatte. Dabei werden auch emotionale Wiederbegegnungen hervorgehoben, wie z. B. das Wiedersehen eines US-Veteranen mit dem Vietnamesen, der ihm auf dem Ho-Chi-Minh-Pfad das Leben gerettet hat.

Jede Folge taucht in diese Geschichten ein und beleuchtet die tiefgreifenden Auswirkungen des Krieges auf den Einzelnen und die allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungen, die er auslöste.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Produziert wird die Dokumentation von 72 Films, bekannt für ihre Arbeit an „9/11: One Day in America“. Unter der Regie von Rob Coldstream („John Lennon: Murder Without a Trial“) und produziert von Caroline Marsden, hat das Kreativteam dafür gesorgt, dass die Serie sowohl historisch genau als auch emotional mitreißend ist. Die ausführenden Produzenten sind David Glover und Mark Raphael, die bereits für „John Lennon: Murder Without a Trial“ mit Apple TV+ zusammengearbeitet haben.