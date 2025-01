Nach monatelangen Verhandlungen scheint Apple kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung mit den indonesischen Behörden zu stehen, um das Verkaufsverbot für das iPhone 16 aufzuheben. Trotz einiger Investitionsangebote von Apple an Indonesien blieb das Land bisher rigoros: kein Verkauf des iPhone 16, solange Apple nicht die Anforderungen an inländische Produkte erfüllt. Nun äußerte sich Indonesiens Investitionsminister Rosan Roeslani zu dem Thema und sagte, dass „es sehr, sehr bald zu einer Lösung kommen wird.“

Indonesien und Apple stehen kurz vor der Einigung

Bereits im Oktober hat Indonesien den Verkauf des iPhone 16 verboten. Der Grund? Apple hat anscheinend versprochene Investitionen in Indonesien nicht getätigt. Während der Streit zunächst nur einen kleineren Millionenbetrag betraf, hatte sich der Konflikt schnell hochgeschaukelt. So spielte später die indonesische Vorgabe, dass Smartphones mindestens „35 % lokal produzierte Anteile“ enthalten müssen, eine entscheidende Rolle in dem Konflikt.

Apples frühere Angebote zur Beilegung des Verbots wurden von der indonesischen Regierung als unzureichend abgelehnt. Kürzlich erhöhte Apple sein Angebot auf 1 Milliarde Dollar und schlug vor, eine Produktionsstätte auf der Insel Batam in der Nähe von Singapur zu errichten. In der Anlage sollen AirTags hergestellt werden. Aber hier ist der Haken: AirTags zählen nicht zu den iPhone-Komponenten, weshalb die indonesische Regierung nicht von ihrer Forderung nach lokal produzierten „iPhone-spezifischen Teilen“ abrücken wollte.

Nun hat sich offensichtlich etwas hinter den Kulissen getan und es gibt Grund zum Optimismus. So sagte der Investitionsminister des Landes, Rosan Roeslani, in einem Interview mit Bloomberg:

„Ich glaube fest daran, dass es sehr, sehr bald zu einer Lösung kommen wird. Hoffentlich kann dieses Problem innerhalb von ein oder zwei Wochen gelöst werden.“ „Die Art und Weise, wie sie es berechnen, ist anders, glaube ich“, sagte er und bezog sich auf die Anforderung des lokalen Anteils. „Jetzt haben sie eine Lösung gefunden, und ich hoffe, dass sie die Diskrepanzen akzeptieren, damit das iPhone 16 in Indonesien verkauft werden kann.“

Für Apple wäre das eine äußerst gute Nachricht. Für das Unternehmen geht es darum, auf einem der größten Märkte Südostasiens weiter Fuß zu fassen. Indonesien hat eine Bevölkerung von über 270 Millionen Menschen, und das iPhone 16 dort nicht verkaufen zu können, wäre ein erheblicher Rückschlag für Apples Wachstumspläne in der Region. Der indonesische Markt ist für Apple strategisch wichtig, nicht nur wegen seiner großen Bevölkerung, sondern auch wegen der steigenden Kaufkraft und des wachsenden Interesses an Premium-Technologie.