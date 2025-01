Ihr erinnert euch? Anfang dieses Jahres kündigte Aqara im Rahmen der Consumer Electronics Messe in Las Vegas neue Smart-Home-Produkte an. Von daher müssen wir euch diese nicht noch einmal separat vorstellen. Allerdings hat der Hersteller heute bestätigt, dass diese ab sofort in Deutschland und weiteren europäischen Ländern erhältlich sind.

Panel Hub S1 Plus

Beim Panel Hub S1 Plus EU handelt es sich um ein Unterputz-Bedienfeld mit Touchscreen-Oberfläche zur Steuerung eures Smart Homes über eine zentrale Benutzeroberfläche. Das Bedienfeld ersetzt einen herkömmlichen Lichtschalter und kann diverse Geräte bedienen.

Das Panel Hub S1 Plus ist ab sofort zum Preis von 289,99 Euro erhältlich.

Touchscreen-Wahlschalter V1

Dieses Drehrad mit rundem Touchscreen (1,32 Zoll) steuert und automatisiert bis zu zwei verdrahtete Leuchten und kann zusätzlich kabellos diverse Smart-Home-Geräte und -Szenen kontrollieren.

Der Touchscreen-Wahlschalter V1 ist ab sofort zum Preis von 149,99 Euro erhältlich.

Display-Schalter V1

Beim Display-Schalter V1 handelt es sich um einen smarten Lichtschalter mit Display, der euch die Möglichkeit bietet, Geräte und Szenen zu steuern.

Der Preis? 109,99 Euro.

Lichtschalter H2

Beim Lichtschalter H2 handelt es sich um einen smarten Lichtschalter zur Steuerung verschiedener Lampen.

41,99 Euro werden für den Lichtschalter H2 fällig.

LED-Glühbirne T2

Bei der LED-Glühbirne T2 handelt es sich um eine smarte LED-Glühlampe, die ihr in euer Smart Home einbinden können. Als Sockeltypen stehen E27 und GU10 zur Verfügung.

Die LED-Glühbirne T2 schlägt mit 22,99 Euro zu Buche.