Samsung hat auf seinem Unpacked 2025 Event mit der Ankündigung des Galaxy S25, Galaxy S25+ und Galaxy S25 Ultra keine großen Überraschungen gebracht. Was jedoch für Aufmerksamkeit gesorgt hat, war ein Teaser für das kommende „ultradünne“ Galaxy S25 Edge. Während Samsungs Ambitionen klar sind, bleibt die Frage offen, ob das Gerät wirklich das erwartete iPhone 17 Air übertrumpfen kann.

Galaxy S25 Edge vs. iPhone 17 Air

Hier ist, was wir bis jetzt wissen: Samsungs Galaxy S25 Edge soll Flaggschiff-Funktionen in einem schlankeren Gerät bieten. Leaks zufolge wird das S25 Edge etwa 6,4 mm dick sein – bemerkenswert, aber vermutlich immer noch dicker als das gemunkelte iPhone 17 Air, das an seiner dünnsten Stelle angeblich nur 5,5 mm messen wird.

Bildern zufolge ist das S25 Edge mit zwei Kameras auf der Rückseite ausgestattet, während Apple laut den aktuellen Gerüchten für das iPhone 17 Air eine einzelne 48-MP-Rückkamera gewählt hat.

Nach der offiziellen Präsentation hat sich das Galaxy S25 Edge recht unauffällig am Rande des „Unpacked“-Events gezeigt:

Laut TM Roh, Präsident von Samsungs Mobilgerätesparte, wird das Galaxy S25 Edge „die beste Leistung, die besten Kamerafunktionen und die beste KI“ in einem schlankeren Formfaktor vereinen. Das Ziel, so Roh, ist es, die Leistung der Ultra-Modelle in etwas Tragbareres und Budgetfreundlicheres zu übertragen. Das klingt zwar vielversprechend, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Integration von Ultra-Funktionen in ein schlankeres Gerät oft mit Kompromissen verbunden ist – etwas, das Apples sorgfältiger Designprozess selten zulässt. Das Konzept des iPhone 17 Air scheint auf das dünne Design voll ausgelegt zu sein, während Samsung mit seinem Galaxy S25 Edge womöglich zwischen zwei Welten hin und herspringt.

Es bleibt abzuwarten, wie sich Samsungs Plan ausspielt. Indem Samsung das Galaxy S25 Edge zu einem niedrigeren Preis als das Ultra positioniert, aber auf so wenig Funktionen wie möglich verzichten will, hofft das Unternehmen, ein breiteres Publikum anzusprechen. Das iPhone 17 Air – auch wenn es noch geheimnisumwittert ist – könnte hingegen einen neuen Standard für ultradünne Smartphones setzen und dabei dennoch günstiger sein als bisher vermutet. Das Jahr 2025 wird sicher ein spannendes Jahr für Smartphone-Fans.

Spekulationen deuten darauf hin, dass das Galaxy S25 Edge noch im April oder Mai veröffentlicht wird. Das iPhone 17 Air wird für September erwartet. Bestätigt ist in beiden Fällen jedoch noch nichts.

Und hier noch einmal ein Blick auf den Teaser: