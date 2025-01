Apple Vision Pro ist sicherlich ein leistungsstarkes und hochwertiges Stück Technik. Mit einem Verkaufspreis ab 3.999 Euro dürften die Stückzahlen, die Tag für Tag abverkauft werden, allerdings gering sein. Für wen eignet sich Vision Pro? Und welche Anwendungsgebiete könnten die Verkäufe ankurbeln? Gaming könnte dabei ein entscheidender Faktor sein. Ein aktuelle Umfrage zeigt, dass Spieleentwickler großes Interesse an Apple Vision Pro haben.

Gaming auf der Apple Vision Pro könnte bald ein enormes Wachstum erleben

GamesBeat hat eine aktuelle Umfrage veröffentlicht, die drauf abzielte, herauszufinden, wie groß das Interesse von Spieleentwicklern an Apples Spatial Computing Plattform ist.

Unter anderem heißt es

Obwohl derzeit nur 8 Prozent der VR/AR-Entwickler Spiele für Apple Vision OS entwickeln, scheint die Plattform immer mehr Fuß zu fassen. Fast ein Fünftel (18 %) der Befragten gab an, dass ihre nächsten Spiele auf der Plattform laufen werden, und ein Viertel ist an Apples VR-Headset interessiert.

Bis dato gibt es verhältnismäßig wenige Spiele für Apple Vision Pro. Die Tatsache, dass bereits 8 Prozent der Entwickler für die Plattform entwickeln, zeigt, dass im Hintergrund bereits an einer Zielzahl an Spielen gearbeitet wird. Die Tatsache, dass 18 Prozent der Befragten bestätigten, dass ihr nächstes Spiel auf Vision Pro laufen wird, deutet an, wie viel Wachstum wir mittelfristig erleben wird.

Bemerkenswerterweise gaben 26 Prozent der Befragten an, dass visionOS für sie als Spieleentwickler von großem Interesse ist. Insgesamt nahmen über 3.000 Spieleentwickler an der Umfrage teil.