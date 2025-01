Es gibt nie einen schlechten Zeitpunkt, um es sich mit der Familie auf der Couch gemütlich zu machen, und Apple TV+ macht es mit dem nächsten Serienstart sogar noch schöner. So hat Apple heute die neue Zeichentrickserie „Goldie“ angekündigt. Die Serie startet am 14. Februar und verspricht herzerwärmende Abenteuer, spannende Geschichten und eine wertvolle Botschaft für Kinder und Eltern gleichermaßen. Denn es geht darum, das „zu feiern, was uns einzigartig macht“.

Worum geht es in „Goldie“?

Im Mittelpunkt der Serie steht Goldie, ein außergewöhnlich großes Mädchen mit einem ebenso großen Herzen. Zusammen mit ihren besten Freunden erkundet sie die charmante Stadt Boysenberg, einen Ort, an dem Akzeptanz und Individualität die goldenen Grundsätze sind. In 13 halbstündigen Episoden begleiten die Zuschauer Goldie und ihre Freunde auf ihrem Weg durch das Leben und lernen, dass es nicht nur in Ordnung ist, anders zu sein, sondern dass es etwas ist, das man feiern sollte.

Das hochkarätige Team hinter „Goldie“

Eine Sache, die Apple TV+ immer wieder auszeichnet, ist die hochkarätige Besetzung, und „Goldie“ bildet keine Ausnahme, wenn es um die Sprecher der Originalfassung geht.

Jessica McKenna („The Mighty Ones“) leiht der titelgebenden Figur ihre Stimme, während die für den Emmy nominierte Dee Bradley Baker („Phineas & Ferb“), Amari McCoy („Spidey and His Amazing Friends“) und Grey DeLisle („The Fairly OddParents“) die Hauptbesetzung abrunden. Gaststars wie Henry Winkler, Weird Al Yankovic, Nicole Byer und Cree Summer sorgen dafür, dass jede Folge vor Persönlichkeit und Talent nur so strotzt. Zu den deutschen Sprechern gibt es noch keine Informationen.

Das kreative Team hinter „Goldie“ liest sich ebenfalls wie ein Who’s Who der Branche. Emily Brundige, bekannt für ihre Arbeit an der Netflix-Produktion „Hilda“, hat die neue Apple TV+ Serie entwickelt und produziert. Ihr zur Seite stehen Clint Eland, der mit dem Daytime Emmy Award ausgezeichnet wurde, und Graham MacDonald, dessen Regiearbeit bei „Mickey Mouse“ ihm ebenfalls einen Emmy einbrachte. Abgerundet wird das Team durch Ben Greene („Hilda“), der sein erzählerisches Talent als Chefautor einbringt. Produziert wird die Serie von Mercury Filmworks, einem Studio, das für seine hochwertigen Animationen bekannt ist.