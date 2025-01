Wie Bloomberg berichtet, werden Apple und andere Smartphone-Hersteller von Indien dazu gedrängt, von der Regierung entwickelte Apps auf den Geräten zu installieren oder diese bei der Einrichtung des Geräts an prominenter Stelle anzubieten. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Apple mit einer solchen Forderung auseinandersetzen muss. So musste das Unternehmen bereits im Jahr 2021 in Russland seine iPhones entsprechend anpassen.

Indien verlangt tiefere Integration staatlicher Apps

Während eines Treffens im vergangenen Monat haben indische Regierungsvertreter Pläne zur Ausweitung des Zugangs zu staatlichen digitalen Diensten vorgestellt. So sollen Smartphone-Hersteller verpflichtet werden, auf den im Land verkauften Geräten Apps der Regierung, z. B. aus dem GOV.in-App-Store, zu installieren. Die Forderung geht über die Standardverfügbarkeit im App Store hinaus und zielt auf eine tiefere Integration ab, bei der diese Apps vorinstalliert wären oder bei der Einrichtung des Geräts an prominenter Stelle angeboten würden.

Auch wenn Apple kein großer Fan solcher Maßnahmen ist, zeigt die Vergangenheit, dass der iPhone-Hersteller nicht völlig unflexibel ist, wenn es um solche Forderungen geht. Bereits im Jahr 2021 stimmte Apple auf Druck Russlands zu, bei der Einrichtung des Geräts eine Aufforderung anzuzeigen, die den Nutzern die Möglichkeit bietet, von der Regierung genehmigte Apps zu installieren.

Trotz der damaligen Maßnahmen in Russland scheint sich Apple noch gegen den jüngsten Vorschlag Indiens zu wehren. Mit diesem Widerstand ist das Unternehmen nicht allein. Auch Google, dessen Android-Betriebssystem den indischen Smartphone-Markt mit über 90 % der Nutzer dominiert, ist Berichten zufolge gegen die Initiative. Quellen, die mit den Gesprächen vertraut sind, deuten darauf hin, dass sich die Unternehmen auf weitere regulatorische und rechtliche Maßnahmen einstellen müssen, da die indische Regierung nach Möglichkeiten sucht, die Einhaltung der Vorschriften durchzusetzen.