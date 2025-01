Vor wenigen Tagen hatte Apple den neuen Store „Apple Miami Worldcenter“ mit speziellen Hintergrundbildern und einer Apple Music Wiedergabeliste angekündigt und am heutigen Tag feiert der Store seine „Große Neueröffnung“ und begrüßt erste Kunden.

Apple Miami Worldcenter feiert heute „Große Neueröffnung“

Am heutigen Tag feiert Apple Miami Worldcenter seine Große Neueröffnung. Apple Miami Worldcenter liegt im lebhaften Stadtzentrum von Miami und ermöglicht Käufern ein bequemes und nahtloses Upgrade auf das iPhone 16, indem sie die Vorteile von Apple Trade In, Mobilfunkaktivierung und personalisierter Einrichtung nutzen. Die Apple-Teammitglieder stehen bereit, um außergewöhnlichen Support zu bieten und Benutzern dabei zu helfen, die neuesten Apple Intelligence-Funktionen zu erkunden und sich über Programme wie Today at Apple über neue Produkte zu informieren – und das alles an diesem einzigartig gestalteten Ort, an dem jeder willkommen ist.

Apple schreibt

Apple Miami Worldcenter wurde von Grund auf so konzipiert, dass es die Werte von Apple widerspiegelt. Es wurde mit Blick auf die Umwelt gebaut und verwendet eine Massivholzkonstruktion aus regionaler Herkunft und andere kohlenstoffarme Materialien, wodurch die Kohlenstoffintensität des Baus deutlich reduziert wurde. Wie alle Apple-Einrichtungen wird der Betrieb des Apple Miami Worldcenter zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben und ist kohlenstoffneutral. Apple Miami Worldcenter zeichnet sich außerdem durch ein biophiles Design aus, das Kunden mit den wunderschönen Grünflächen rund um das Geschäft verbindet. Beim Betreten werden Kunden und die lokale Bevölkerung von einem mit Pflanzen und Flora blühenden Gelände begrüßt, das vom multikulturellen lateinamerikanischen Einfluss Miamis inspiriert ist. Als Teil von Apples Engagement für Barrierefreiheit orientiert sich das neue Geschäft an universellen Designprinzipien und bietet Tische und Sitzgelegenheiten in verschiedenen Höhen zum Entdecken und Unterstützen von Produkten sowie Zugangswege, die Rollstuhlfahrern mehr Bewegungsfreiheit bieten. Für Kunden mit Hörgeräten bietet das Geschäft eine tragbare Induktionsschleife, die überall verwendet werden kann. Und am „Today at Apple“-Tisch gibt eine unterstützende Induktionsschleife den Kunden die Möglichkeit, sich in die Sitzung einzustimmen, was ein barrierefreieres Kundenerlebnis bietet.

Alles in allem kümmern sich mehr als 150 Mitarbeiter in dem neuen Store um die Kunden. Um euch einen näheren Blick auf den Store zu ermöglichen, haben wir euch zwei Bilder eingebunden.