Apple hat offiziell den „2024“-Zeitplan aus seinen Rollout-Plänen für das CarPlay-System der nächsten Generation gestrichen. Wie das Unternehmen andeutet, haben Herausforderungen zu einer Verzögerung der geplanten Einführung geführt, die Zukunft von CarPlay sei jedoch weiterhin vielversprechend.

Apple streicht offiziellen Rollout-Zeitplan

Wenn ihr die Pläne von Apple verfolgt habt, wisst ihr, dass die nächste Generation von CarPlay irgendwann im Jahr 2024 in neuen Fahrzeugen eingeführt werden sollte. Das ist offensichtlich nicht geschehen, sodass Apple Anfang des Monats seine CarPlay-Webseite in den USA aktualisierte, um den Release für 2024 zu streichen. Der allgemeine Abschnitt mit den Details zu CarPlay der nächsten Generation bleibt jedoch bestehen, was darauf hindeutete, dass das Projekt nicht aufgegeben, sondern nur verschoben wurde.

Passend zu dieser Vermutung hat sich nun Apple gemeldet und erklärt in einem Statement (via MacRumors):

„Die nächste Generation von CarPlay baut auf dem jahrelangen Erfolg und den Erkenntnissen von CarPlay auf und bietet das Beste von Apple und den Automobilherstellern in einem tief integrierten und anpassbaren Erlebnis. Wir arbeiten weiterhin eng mit mehreren Automobilherstellern zusammen, damit sie ihre einzigartigen Marken- und visuellen Designphilosophien in der nächsten Generation von CarPlay präsentieren können. Jede Automarke wird weitere Details bekannt geben, sobald sie ihre Modelle ankündigen, die die nächste Generation von CarPlay unterstützen werden.“

Einen neuen Zeitrahmen hat das Unternehmen nicht angegeben. Dass Apple weiterhin an CarPlay arbeitet, zeigen auch weitere Hinweise, hierzu zählen:

iOS 18.3 Beta-Hinweise: Entwickler haben im iOS-Beta-Code neue Hinweise auf CarPlay 2.0 entdeckt.

Entwickler haben im iOS-Beta-Code neue Hinweise auf CarPlay 2.0 entdeckt. EU-Datenbank-Bilder: Apple hat kürzlich Bilder der neuen CarPlay Widget-Oberfläche bei einer Datenbank der Europäischen Union hinterlegt.

Apple hat kürzlich Bilder der neuen CarPlay Widget-Oberfläche bei einer Datenbank der Europäischen Union hinterlegt. Autohersteller-Ankündigungen: Im Dezember 2023 stellten Aston Martin und Porsche Konzeptdesigns von Cockpit-Instrumenten vor, die von CarPlay der nächsten Generation unterstützt werden.

Das neue CarPlay-Erlebnis wird von Apple folgendermaßen beschrieben:

„Diese nächste Generation von CarPlay ist das ultimative iPhone-Erlebnis für das Auto. Es bietet Inhalte für alle Bildschirme des Fahrers, einschließlich des Kombiinstruments. Das sorgt für ein kohärentes Designerlebnis, das das Beste aus deinem Auto und deinem iPhone herausholt – mit Designs für jeden Autohersteller, die den Charakter und die Marke deines Fahrzeugs zum Ausdruck bringen. Fahrzeugfunktionen wie Radio und Temperaturregelung werden direkt von CarPlay aus gesteuert. Außerdem gibt es Personalisierungsoptionen, die von Widgets bis hin zur Auswahl kuratierter Designs für die Anzeigen reichen, um das Design für den Fahrer einzigartig zu machen.“

Verzögerungen bei solch ehrgeizigen Projekten sind nicht ungewöhnlich, vor allem, wenn sie mit Partnern koordiniert werden. So muss Apple mit zahlreichen Automobilherstellern zusammenarbeiten, von denen jeder seine eigenen Systeme und Prioritäten hat. Darüber hinaus verpflichtete sich Apple, CarPlay weiterhin in einer datenschutzfreundlichen Weise zu betreiben, was den Entwicklungsprozess und die Kooperationen wahrscheinlich noch komplexer macht.

Apple hat Partnerschaften mit den folgenden Automobilherstellern für die Unterstützung von CarPlay 2.0 bestätigt: Land Rover, Mercedes-Benz, Lincoln, Audi, Volvo, Honda, Porsche, Nissan, Ford, Jaguar, Aston Martin, Acura, Polestar, Infiniti und Renault.