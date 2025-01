Vergangene Woche lief die zweite Staffel der Thriller-Serie „Severance“ auf Apple TV+ an. Bereits vor dem Start der Fortsetzung hat Apple kräftig die Werbetrommel gerührt und dies setzt sich auch nach dem Start der zweiten Staffel fort.

Apple TV+: Tim C. macht Werbung für Severance

Severance? Wir bringen euch kurz auf Ballhöhe. In „Severance“ leitet Mark Scout (Scott) ein Team bei Lumon Industries, dessen Mitarbeiter sich einem Abfindungsverfahren unterzogen haben, das ihre Erinnerungen zwischen ihrem Arbeits- und Privatleben chirurgisch trennt. Dieses gewagte Experiment in Sachen „Work-Life-Balance“ wird in Frage gestellt, als Mark sich im Zentrum eines sich entwirrenden Mysteriums wiederfindet, das ihn dazu zwingt, sich mit der wahren Natur seiner Arbeit auseinanderzusetzen … und seiner selbst. In Staffel zwei erfahren Mark und seine Freunde die schlimmen Folgen, wenn sie mit der Abfindungsbarriere spielen, was sie noch tiefer ins Elend führt.

Apple TV+ hatte im Vorfeld von „Severance – Staffel 2“ nicht nur eine 8-Minuten Vorschau veröffentlicht, der Video-Streaming-Dienst hatte auch einen Severance-Pop-up im Grand Central Terminal in New York aufgebaut. Nun macht der Chef persönlich Werbung für die beliebte Serie.

Was helping this new guy find his office this morning… pic.twitter.com/ldBBvH7AmU — Ben Stiller (@BenStiller) January 24, 2025

Tim Cook hat seinen Inni – Tim C. – in der neuesten von vielen Severance-Promos für Apple TV+ offiziell enthüllt. Seid ihr Fans der Serie? Dann guckt euch den kurzen Clip an, den Severance-Regisseur Ben Stiller auf X veröffentlicht hat. Habt ihr bislang noch nichts von der Serie gehört? Dann schnuppert rein, es lohnt sich in unseren Augen.

