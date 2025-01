Laut Bloomberg nimmt Apple interne Personaländerungen vor, um Siri, Apple Intelligence und weitere KI-Funktion zu verbessern. Konkret geht es um Kim Vorrath, die seit 37 bei Apple tätig ist. Diese wird dem KI-Team unter der Leitung von KI-Chef John Giannandrea beitreten.

Kim Vorrath soll Siri und Apple Intelligence nach vorne bringen

Apple Intelligence ist mittlerweile gestartet, aber man hat das Gefühl, dass Siri und Apples KI-Funktionen den Services von Google, OpenAI und weiteren hinterherlaufen. Aus diesem Grund hat das Unternehmen interne Umstrukturierungen vorgenonmen, die dabei helfen sollen, Apples KI-Bemühungen auf Kurs zu bringen.

Vorrath ist Vizepräsidentin für Programmmanagement und hat den Ruf, Softwareprojekte bei Apple sorgfältig zu managen und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter Fristen einhalten. Sie wird als Apples „Fehlerbeseitigerin“ und als „mächtige Kraft“ im Unternehmen beschrieben. In den letzten Jahren arbeitete sie im AR/VR-Team von Apple an der Entwicklung des Vision Pro-Headsets, jetzt wird sie in den Bereich KI versetzt.

Mark Gurman schreibt in seinem Artikel

Kim Vorrath, hochrangige Managerin bei Apple und Veteranin des Unternehmens, die dafür bekannt ist, problematische Produkte zu reparieren und große Projekte auf den Markt zu bringen, hat einen neuen Job: Sie soll künstliche Intelligenz und Siri auf Vordermann bringen. Vorrath, Vizepräsidentin für Programmmanagement, wurde diese Woche in die Abteilung für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen von Apple versetzt, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sie wird eine der wichtigsten Stellvertreterinnen von KI-Chef John Giannandrea sein, sagten die Personen, die anonym bleiben wollten, da die Änderung nicht öffentlich angekündigt wurde.

Gurman fügt hinzu, dass Vorrath maßgeblich an der Markteinführung von Apple Vision Pro beteiligt war. Zuvor half sie der ursprünglichen iPhone-Softwaregruppe beim Projektmanagement.

Apple hat in den letzten Wochen bereits einen verstärkten Fokus auf künstliche Intelligenz gelegt. So wurde Siri zuletzt unter anderem damit verbessert, dass das Unternehmen ChatGPT in „Apple Intelligence“ integriert hat. Nichtsdestotrotz gibt es noch reichlich Luft. nach oben. Mit dem kommenden Update auf iOS 18.4 wird Apple eitere Siri-Verbesserungen ins Sysmte implementieren.Gerüchten zufolge plant Apple mit iOS 19 die Einführung einer LLM-Version von „Siri“, die mit ChatGPT und Googles Gemini vergleichbar sein wird.

Laut Bloomberg ist Vorraths Wechsel ins KI-Team ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen KI für wichtiger hält als Vision Pro. Vorrath ist dafür bekannt, Ingenieurgruppen zu organisieren und Arbeitsabläufe mit neuen Prozessen neu zu gestalten.

In einem Memo, in dem der Wechsel angekündigt wurde, sagte Giannandrea, dass Apple plant, sich auf die Verbesserung der ‌Siri‌-Infrastruktur sowie der hauseigenen KI-Modelle von Apple zu konzentrieren.