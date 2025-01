Geht es nach der Gerüchteküche, arbeitet Apple an einem großen Upgrade für die AirPods. So will das Unternehmen angeblich seine Ohrhörer mit Kameras ausstatten. Das ist auf den ersten Blick ein Konzept, das sicherlich einige Fragen aufwirft. Nun widmet sich Bloombergs Mark Gurman dem Projekt und erklärt, dass die neuen „Kamera-AirPods“ wahrscheinlich nicht vor 2027 auf den Markt kommen werden.

Apple entwickelt AirPods mit Mini-Kameras

Gurman erwähnt in seinem „Power On“ Newsletter nur kurz die Aussicht, dass die AirPods mit winzigen Kameras ausgestattet werden könnten. Er stellt dabei klar, dass Apple aktiv mit der Entwicklung beschäftigt ist. Mit einem Release in den nächsten zwei Jahren sollten wir jedoch nicht rechnen, dafür ist das Projekt noch nicht weit genug fortgeschritten.

Gurman erklärt leider nicht, wozu die nicht näher genannten Kameras der AirPods genutzt werden sollen. Doch hier springt der Analyst Ming-Chi Kuo ein. Kuo erklärte zuvor, dass Apple die Massenproduktion neuer AirPods mit Infrarotkameras bis 2026 planen würde. Es handelt sich somit nicht um Kameras für die Aufnahme von Fotos oder Videos. Es ist zu vermuten, dass die neuen AirPods Gestensteuerungen in der Luft ermöglichen. So könnten Nutzer die Wiedergabe steuern oder Einstellungen mit einer einfachen Handbewegung anpassen. Außerdem sprach Kuo von einem verbesserten räumlichen Audioerlebnis für das Vision Pro Headset.

„Wenn ein Nutzer beispielsweise ein Video mit der Vision Pro anschaut und diese neuen AirPods trägt und den Kopf in eine bestimmte Richtung dreht, kann die Tonquelle in dieser Richtung hervorgehoben werden, um das räumliche Audio-/Computing-Erlebnis zu verbessern“, erklärte Kuo.

Foxconn ist angeblich der Lieferant für die neuen IR-Kameras mit einer prognostizierten Kapazität von 18 bis 20 Millionen Einheiten, was in etwa 10 Millionen AirPods entspricht. Die tatsächliche Nachfrage und die Bestellungen dürften erst zum Start der Produktion festgelegt werden. Sofern der angebliche Zeitplan für die Massenproduktion im Jahr 2026 eingehalten wird, könnten die neuen AirPods mit Infrarotkameras tatsächlich im Jahr 2027 auf den Markt kommen.