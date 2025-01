Mark Gurman von Bloomberg ist zu Ohren gekommen, dass die Apple Stores in der kommenden Woche ein „Merchandise- / Marketing“-Update erhalten. Man kann erahnen, was sich dahinter verbergen könnte.

Gurman: Apple Stores erhalten nächste Woche „Marketing“-Updates

Vergangene Woche hatte Apple den Release Candidate zu iOS 18.3 und Co. veröffentlicht. Mit der finalen Freigabe ist am morgigen Montag Abend zu rechnen. Wenige Stunde zuvor könne Apple per Pressemitteilung ein neues Black Unity Apple Watch Armband ankündigen.

Gurman macht auf X darauf aufmerksam, dass Apple Jahr für Jahr zum gleichen Zeitpunkt sein jährliches Black Unity Apple Watch Armband herausbringt. In den letzten vier Jahren hat Apple in der zweiten Januarhälfte jeweils die Black Unity-Kampagne angekündigt, die in der Regel ein neues Apple Watch Armband, ein neues Apple Watch Zifferblatt und ein neues iPhone Hintergrundbild in den Farben der panafrikanischen Flagge beinhaltete.

Apple Stores are doing merchandise/floor marketing updates next week. This is around the time Apple rolls out new Unity Apple Watch bands/watch faces. More Apple news tomorrow in Power On. https://t.co/PAutSy4Fow — Mark Gurman (@markgurman) January 25, 2025

Kürzlich tauchte zudem im Programmcode der tvOS 18.3 Beta ein Hinweis auf UNITY25 auf. Dies impliziert, dass Apple seine Unity-Kamapgne auch in diesem Jahr fortsetzt.

Wir gehen davon aus, dass Apple kommende Woche iOS 18.3, watchOS 11.3 und Co. freigeben wird und die kommenden Updates ein neues Unity-Zifferblatt sowie -Hintergrundbild beinhaltet. Gleichzeitig wird Apple die 2025er Version seines Unity-Armbands ankündigen.

Ob Apple die kommende Woche auch nutzt, um das neue MacBook Air mit M4 sowie die Powerbeats Pro 2 anzukündigen, bleibt abzuwarten.