Die Bildschirmaufnahme in iOS war schon immer ein praktisches Hilfsmittel, nun möchte Apple die Funktion noch weiter verbessern. So berichtet 9to5Mac, dass das Tool mit iOS 18.3 drei wichtige Verbesserungen erhalten wird, darunter eine Kamera-Integration, Aufnahmen in 10-Bit-Farbtiefe und Stereo-Sound.

Kamera-Integration

Die für viele Nutzer wahrscheinlich wichtigste Neuerung ist eine Bild-im-Bild Funktion, mit der ihr den Bildschirminhalt aufzeichnen und gleichzeitig Live-Aufnahmen von der Front-Kamera integrieren könnt.

10-Bit-Farbtiefe

Bislang waren Bildschirmaufnahmen auf dem iPhone auf 8-Bit-Farbtiefe begrenzt – selbst wenn das iPhone-Display und die Kamera längst in der Lage waren, Inhalte in 10-Bit darzustellen und aufzuzeichnen. Mit iOS 18.3 soll diese Einschränkung der Vergangenheit angehören. So werden nach dem Update Bildschirmaufnahmen nun in 10-Bit-Farbtiefe gespeichert.

Stereo-Sound

Tonaufnahmen, die während einer Bildschirmaufnahme mit dem integrierten Mikrofon des iPhone gemacht werden, werden derzeit in Mono aufgezeichnet. In Zukunft nutzt iOS die bis zu vier im iPhone verbauten Mikrofone, um eine Stereoaufnahme zu erstellen.

Derzeit nur für iPhones

So schön die neuen Funktionen auch sind, sie scheinen (zumindest vorerst) exklusiv für iPhones zu bleiben. Laut 9to5Mac zeigt ein iPad Pro (2019) mit der iPadOS 18.3 Beta keinen Kamera-Button an, und Bildschirmaufnahmen werden weiterhin nur in 8-Bit-Farbtiefe gespeichert. Es bleibt abzuwarten, ob künftige Software-Updates diese Funktionen auch auf die Tablets bringen.