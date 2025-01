Amazon hat mit Amazon Optics in Deutschland damit begonnen, erstmals Korrekturbrillen zu verkaufen. Dabei bietet der Online-Händler eine große Auswahl an Fassungen von bekannten Marken an. Ihr könnt eure Sehwerte eingeben und aus einer breiten Palette hochwertiger Glasoptionen und Rahmen wählen.

Amazon Optics: Online-Brillenverkauf startet in Deutschland

Amazon verkauft bereits eine breite Palette an Produkten. Nun erschießt der Online-Händler ein weiteres Produktfeld. Kunden in Deutschland können ab sofort Korrekurbrillen online kaufen.

Unter Amazon.de/Optics könnt ihr aus einer großen Auswahl an Fassungen wählen, auf verschiedene Optionen für Gläser zugreifen und eure personalisierten Brillen mit einer schnellen und bequemen Lieferung erhalten. Der reine Bestellprozess ist laut Amazon unkompliziert geregelt. Ihr benötigt lediglich die Daten aus eurem Brillenpass, so dass ihr auf Amazon.de/Optics direkt mit dem Einkauf starten könnt. Zunächst wählt ihr aus tausenden verschiedener Fassung, wobei zahlreiche namhafter Herdteller vertreten sind (u.a. Adidas, Rodenstock, Hugo und Tommy Hilfiger).

Nachdem ihr eure Fassung ausgewählt habt, entscheidet ihr euch für die passenden Gläser – einschließlich unterschiedlicher Glasdicke und Beschichtungen, Blaulichtfilter sowie Sonnen-, lichtadaptiver oder polarisierter Tönungen. Während des Bestellvorgangs gebt ihr einfach eure Sehwerte aus dem Brillenpass ein und schließet diesen mit der Bezahlung ab. Die individualisierte Brille wird dann innerhalb von etwa vier bis elf Werktagen versendet.

-> Hier geht es direkt zu Amazon.de/Optics