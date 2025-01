Apple hat vor wenigen Augenblicken Black Unity Collection 2025 vorgestellt. Genau wie in den vergangenen Jahren beinhaltet diese ein neues Apple Watch Armband, ein spezielles Zifferblatt sowie Hintergrundbilder für iPhone und iPad.

Apple schreibt

Mit der Einführung unterstützt Apple mehrere globale Organisationen, deren Arbeit Elemente wie Rhythmus, Kreativität und Community in den Mittelpunkt stellt. Dazu gehören Zuschüsse für das Ellis Marsalis Center for Music in New Orleans, das Battersea Arts Centre in London, die Music Forward Foundation in Los Angeles, die Art Gallery of New South Wales in Sydney und das National Museum of African American Music in Nashville, Tennessee. Apples Unterstützung dieser Organisationen baut auf dem langjährigen Engagement des Unternehmens auf, wirtschaftliche, bildungspolitische und kreative Möglichkeiten in Communities auf der ganzen Welt zu fördern.