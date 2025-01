Apple Vision Pro ist seit knapp einem Jahr erhältlich. Neben dem Apple Headset ranken sich seit längerem Gerüchte, dass Apple ebenfalls an einer smarten Brille arbeitet. Allerdings scheint es auf dem Weg zum finalen Produkte allerhand Herausforderungen zu geben, die es zu bewältigen gibt.

Apple arbeitet weiterhin an Smart Glases

Vision Pro war Apples erster Vorstoß, ein am Kopf befestigtes Display zu entwickeln. Die Entwicklung dauerte Jahre und verschlang allerhand Ressourcen. Apples Endziel ist mit Vision Pro allerdings nicht erreicht. Vielmehr arbeitet das Unternehmen aus Cupertino an einer smarten Brille, die komfortabel und leicht zu tragen ist. Auch an diesem Produkt arbeitet Apple bereits seit einiger Zeit, gleichzeitig liegt noch ein langer Weg vor den Entwicklern.

In der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters spricht Mark Gurman von Bloomberg nicht nur über AirPods mit Kameras und das sogenannte HomePad, sondern auch über eine smarte Brille von Apple. Es heißt, dass Apple noch immer an der Technologie hinter dem Konzept arbeitet und sich darüber bewusst ist, dass es bis zur Marktreife noch Jahre dauern wird.

Weiter schreibt der Apple-Insider, dass Apple hinter verschlossenen Türen Benutzerstudien durchgeführt, um die Attraktivität verschiedener Funktionen und Schnittstellen zu ermitteln, die die Brille nutzen könnte. Dazu gehört auch die Entwicklung einer Version von visionOS, die für die Verwendung mit der Brille gedacht ist.

Apple steht mit seinen Problemen bei der Entwickler einer smarten Brille nicht alleine da. Auch Meta, Google und Co. arbeiten an Smart Glases bzw. Systemen für smarte Brillen und sehen sich ebenfalls mit großen technischen Hürden konfrontiert.