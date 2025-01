Apple TV+ hat eine weitreichende Vereinbarung mit der französischen Regierung unterzeichnet, die eine deutliche Ausweitung des französischen Programmangebots auf der eigenen Streaming-Plattform vorsieht.

Apple TV+ investiert in französische Serien und Filme

Wie Deadline berichtet, hat Apple offiziell den in einem französischen Dekret festgelegten Quotenverpflichtungen zugestimmt. Das bedeutet, dass das Unternehmen 20 Prozent der lokalen Einnahmen aus Apple TV+ in französische Produktionen investieren muss.

Apples Engagement für französische Inhalte ist nicht neu. Frühere Produktionen wie „La Maison“, der Thriller „Liaison“ und die Miniserie „A L’ombre Des Forêts“ zeigen bereits das Interesse des Unternehmens am französischen Markt. Der neue Deal soll jedoch einen großen Schritt weiter gehen und deutlich mehr französische Serien und Filme hervorbringen.

Die Vereinbarung wird Apple TV+ zudem dabei helfen, eine Vorgabe der Europäischen Union aus dem Jahr 2018 zu erfüllen, wonach 30 Prozent des Angebots eines in der EU betriebenen Streaming- oder Video-on-Demand-Dienstes (VOD) in der EU produziert werden müssen. Andere EU-Länder könnten das Abkommen in Frankreich als Vorbild für eigene Vorgaben nutzen, um die Produktion nicht-englischer audiovisueller Inhalte durch verschiedene Streaming-Dienste weiter voranzutreiben.