Vor fünfzehn Jahren betrat Apples damaliger CEO Steve Jobs die Bühne des Yerba Buena Center for the Arts in San Francisco, um ein Gerät vorzustellen, das die Lücke zwischen Smartphones und Laptops zu schließen versprach. Es handelte sich dabei um das iPad – ein „magisches und revolutionäres“ Tablet, das für Apple nicht nur eine völlig neue Produktkategorie schuf, sondern auch die Computerwelt verändern sollte.

Die Geburt des iPad

Am 27. Januar 2010 stellte Jobs das erste iPad vor, welches über ein 9,7 Zoll Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, den A4-Chip, einen 30-Pin-Connector und bis zu 64 GB Speicherplatz verfügte. Mit einem Startpreis von 499 US-Dollar bot das Tablet den Nutzern eine neue Möglichkeit, im Internet zu surfen, eBooks zu lesen, Videos anzusehen und mit dem wachsenden App-Ökosystem zu interagieren. Jobs beschrieb das iPad folgendermaßen:

„Das iPad ist unsere fortschrittlichste Technologie in einem magischen und revolutionären Gerät zu einem unglaublichen Preis. Das iPad erschafft und definiert eine völlig neue Kategorie von Geräten, die Nutzer mit ihren Apps und Inhalten auf eine viel vertrautere, intuitivere und unterhaltsamere Weise als je zuvor verbinden werden.“

Das iPad wurde zunächst mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Analysten und Kritiker hatten das iPad zunächst falsch verstanden. Entgegen der Annahme der Experten wollte Apple keinen mobileren Mac verkaufen. Vielmehr wollte das Unternehmen eine neue iOS-Erfahrung schaffen. Die Kunden hatten das Prinzip glücklicherweise verstanden und dankten es Apple mit Verkaufszahlen. So gingen 300.000 iPads am ersten Verkaufstag über die Ladentheken. Im ersten Verkaufsquartal verkaufte Apple 3,27 Millionen iPads und sicherte sich damit den Spitzenplatz im Tablet-Segment.

Vom „Magischen“ zum Unverzichtbaren

15 Jahre später ist das iPad nicht mehr nur ein Gerät, sondern eine ganze Familie. Apple bietet jetzt Modelle an, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind, vom ultraportablen iPad mini bis zum leistungsstarken iPad Pro. Funktionen wie der Apple Pencil, das Magic Keyboard, die ProMotion Displays und USB-C haben die Grenzen dessen, was ein Tablet leisten kann, verschoben.

Auch wenn das erste iPad im Vergleich zu den heutigen Modellen eher simpel erscheint, ist seine DNA in jedem von Apple produzierten Tablet zu finden. Das intuitive Design, die nahtlose Integration von Apps und der Fokus auf Barrierefreiheit machen das iPad nach wie vor so attraktiv.