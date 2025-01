Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 18.3 und iPadOS 18.3 veröffentlicht. Damit endet die Beta-Phase und nicht nur eingetragene Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm haben Zugriff auf das x.3 Update.

Apple gibt iOS 18.3 & iPadOS 18.3 frei

Ab sofort könnt ihr iOS 18.3 & iPadOS 18.3 herunterladen und installieren. Am Einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Riesige Sprünge solltet ihr mit diesem Update allerdings nicht erwarten. Apple hat wenige Neuerungen implementiert und stattdessen Fehler beseitigt und an der Leistung des Systems gearbeitet.

In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

In der App „Rechner“ kannst du die letzte Rechenoperation wiederholen, indem du erneut auf das Gleichheitszeichen tippst.

Behebt ein Problem, bei dem die Tastatur beim Tippen einer Siri-Anfrage verschwinden kann.

Behebt ein Problem, bei dem die Audiowiedergabe in der App „Musik“ fortgesetzt wird bis der Titel beendet ist, selbst nachdem die App geschlossen wurde.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht für alle Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar.