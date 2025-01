Ein Leaker hat über seinen privaten X-Account darüber informiert, dass die finale Build für das kommende iOS 18.3 und iPadOS 18.3 Update 22D61 lautet. Dies wäre eine Buildnummer höher als die 22D60, die Apple in der vergangenen Woche als Release Candidate freigegeben hatte.

iOS 18.3 könnte eine Last-Minute-Änderung erhalten

Apple wird im Laufe dieser Woche die finale Version von iOS 18.3 und iPadOS 18.3 freigeben. Wir rechnen damit, dass der Hersteller das Update schon heute Abend auf seinen Servern platziert.

Kurz vor der Freigabe meldet sich nun ein Leaker zu Wort, der in der Vergangenheit bereits seine guten iOS-Informationen nachgewiesen hat. Sollte sich die Buildnummer tatsächlich minimal geändert haben, so deutet dies auf minimale Anpassungen hin. Hat Apple kurz vor der Freigabe noch einen Bug gefunden oder gar es eine andere Anpassung. Gut möglich, dass Apple die 2025er Black Unity Kollektion mit der Buildnummer 22D61 implementiert hat.

In den letzten Jahren hat Apple in der zweiten Januar-Hälfte die Black Unity Kampagne gestartet. Diese beinhaltet unter anderem ein spezielles Armband, ein Zifferblatt für die Apple Watch und ein iPhone-Hintergrundbild. Genau diese Inhalte könnte Apple nun in die finale Version von iOS 18.3 eingeflossen haben.

Der Februar ist in den Vereinigten Staaten der Black History Month. Apple bringt nicht nur ein neues Armband, ein neues Zifferblatt sowie ein neues Hintergrundbild auf den Markt, das Unternehmen präsentiert in Apps wie Apple Books und Apple Podcasts auch Inhalte von schwarzen Autoren.

Sollte Apple tatsächlich den Black History Month mit iOS 18.3 und Co. einläuten, so erwarten wir im Laufe des heutigen Tages eine begleitende Pressemitteilung.