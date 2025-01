Apples vierte Generation des iPhone SE steht kurz vor der Markteinführung, und dank neu aufgetauchter Dummy-Modelle bekommen wir langsam ein klareres Bild davon, was uns erwartet. Diese iPhone-Attrappen, die in der Regel von Case-Herstellern auf der Grundlage von geleakten Produktionsdaten erstellt werden, geben uns einen Einblick in das, was das iPhone SE 4 bieten könnte (und was nicht).

iPhone SE 4 erhält iPhone 14-Look

Wenn ihr auf ein neues Design gehofft habt, könnte das iPhone SE 4 eher wie ein Déjà-vu-Moment wirken. Die vom Leaker Majin Bu geteilten Dummy-Modelle lassen vermuten, dass das Smartphone stark an das iPhone 14 angelehnt sein wird, was bereits in der Gerüchteküche mehrfach gemeldet wurde. Es gibt jedoch einige Details, die zeigen, dass sich womöglich einige jüngere Gerüchte nicht bewahrheiten werden.

iPhone SE 4 looks so beautiful pic.twitter.com/ezhNrrhyf8 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 26, 2025

Drei erwartete Funktionen sind nicht dabei

Dynamic Island: Es gab widersprüchliche Gerüchte darüber, ob das iPhone SE 4 die Notch überspringen und direkt eine Dynamic Island erhalten wird, aber die Mockups deuten stark darauf hin, dass dies nicht der Fall sein wird. Stattdessen wird das Gerät das ältere Notch-Design erhalten.

Es gab widersprüchliche Gerüchte darüber, ob das iPhone SE 4 die Notch überspringen und direkt eine Dynamic Island erhalten wird, aber die Mockups deuten stark darauf hin, dass dies nicht der Fall sein wird. Stattdessen wird das Gerät das ältere Notch-Design erhalten. Aktionstaste: Frühere Spekulationen deuteten auf eine Aktionstaste hin, ähnlich wie wir sie bereits seit dem iPhone 15 Pro kennen. Die Dummy-Geräte zeigen jedoch keine Anzeichen für diese Funktion.

Frühere Spekulationen deuteten auf eine Aktionstaste hin, ähnlich wie wir sie bereits seit dem iPhone 15 Pro kennen. Die Dummy-Geräte zeigen jedoch keine Anzeichen für diese Funktion. Kamerasteuerungstaste: Ein weiteres Gerücht, das nicht bestätigt wird, betrifft die neue Kamerasteuerung. Die Taste wäre ein praktischer Zusatz für die Fotografie gewesen, aber basierend auf den Mockups sieht es nicht so aus, als ob die Kamerasteuerungstaste beim iPhone SE 4 zum Einsatz kommen wird.

Here’s what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025

Erwartet (und auf den Dummy-Modellen vertreten) ist hingegen eine Single-Lens-Kamera, die sich auf der Rückseite zeigt, zusammen mit einer Glasrückseite und einem Aluminiumrahmen. Ansonsten heißt es, dass Apple das iPhone SE 4 mit einem 6,1 Zoll OLED-Display, einen USB-C-Anschluss, einen A18 Chip und 8 GB RAM zur Unterstützung von Apple Intelligence sowie das erste von Apple entwickelte 5G-Modem ausstattet.

Wie Majin Bu zudem bestätigt, wird das iPhone SE 4 Anfang April auf den Markt kommen, sofern „alles nach Plan läuft.“