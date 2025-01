Im September letzten Jahres teaserte Apple die PowerBeats Pro 2 an. Zum damaligen Zeitpunkt hieß es noch, dass die neuen Sport-Ohhörer bald angekündigt werden, allerdings blieb die Ankündigung bislang aus. Nun hat WinFuture neue Details und Bilder vorliegen, womit die Vermutung naheliegt, dass die offizielle Vorstellung der PowerBeats Pro 2 nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Herzfrequenz-Messung und H2-Chip

Eine der spannendsten Neuerungen der PowerBeats Pro 2 ist die integrierte Herzfrequenz-Messung. Mithilfe optischer Sensoren und LEDs können die Kopfhörer den Blutfluss im Ohr erfassen und daraus Fitnessdaten ableiten. Die Messung erfolgt nicht kontinuierlich, sondern gezielt während des Trainings.

Das Herzstück der neuen PowerBeats Pro 2 ist Apples H2-Chip, der erstmals in den AirPods Pro der zweiten Generation eingesetzt wurde. Der Chip verarbeitet nicht nur die Sensordaten, sondern sorgt auch für eine Vielzahl weiterer Funktionen. Dazu gehört unter anderem der adaptive Equalizer, der den Klang individuell anpasst. Eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden pro Kopfhörer und insgesamt 45 Stunden in Kombination mit dem Ladecase unterstreichen die technische Weiterentwicklung.

Design und Audio

Auch bei der Konstruktion hat Apple nachgebessert. Die Ohrbügel bestehen nun aus einer Nickel-Titan-Legierung, die sowohl die Stabilität als auch den Tragekomfort verbessert. Die Kopfhörer werden mit fünf verschiedenen Gummiaufsatz-Größen geliefert, um eine möglichst individuelle und komfortable Passform zu gewährleisten.

Das Ladecase wurde im Vergleich zum Vorgängermodell um ein Drittel verkleinert und unterstützt kabelloses Laden nach dem Qi-Standard. Gleichzeitig bleibt das robuste Design erhalten, das speziell auf sportliche Nutzer abgestimmt ist.

Die PowerBeats Pro 2 behalten die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) bei, die schon bei vorherigen Modellen überzeugte. Neu hinzugekommen ist ein Transparenzmodus, der es Nutzern ermöglicht, ihre Umgebung bewusst wahrzunehmen, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen. Drei Mikrofone pro Ohrhörer sollen für eine verbesserte Audioqualität bei Telefonaten sorgen.

Die Audioleistung wird durch den adaptiven Equalizer weiter gesteigert. Dieser passt den Klang an die jeweilige Hörsituation an, um jeweils ein optimales Erlebnis zu bieten. Mit der IPX4-Zertifizierung sind die Kopfhörer zudem vor Schweiß und Spritzwasser geschützt, was sie zu einem soliden Begleiter für das Fitnessstudio oder Outdoor-Aktivitäten macht.

Software-Integration

Apple hat wie gewohnt für eine nahtlose Integration ins eigene Ökosystem gesorgt. iPhone-Nutzer profitieren von Funktionen wie One-Touch-Pairing, automatischem Umschalten zwischen Apple-Geräten, Siri-Unterstützung und der „Wo ist?“-Funktion, mit der die Kopfhörer einfach geortet werden können.

Doch auch Android-Nutzer werden nicht ausgeschlossen. Über die Beats-App erhalten sie Zugriff auf Features wie Herzfrequenz-Messung, anpassbare Steuerelemente, ein Akku-Widget und die „Locate my Beats“-Funktion.

Verfügbarkeit

Bei den verfügbaren Farboptionen zeigt sich Apple vielseitig: Quick Sand, Electric Orange, Hyper Purple und Jet Black sollen für jeden Geschmack die passende Variante bieten.

Mit einem geplanten Verkaufspreis von 299,95 Euro positionieren sich die PowerBeats Pro 2 im Premiumsegment.