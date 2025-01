WhatsApp arbeitet an einer Funktion, die einige von euch sicher schon lange auf der Wunschliste haben. So kündigt sich laut WABetaInfo in der Beta-Version 25.2.10.70 die Möglichkeit an, mehrere WhatsApp-Konten auf einem Gerät zu nutzen.

Mehrere Telefonnummern in WhatsApp

Wie WABetaInfo berichtet, werden Nutzer die Möglichkeit haben, ein weiteres WhatsApp-Konto direkt auf dem iPhone einzurichten – und das ohne den bisherigen Umweg über die WhatsApp Business App. Statt ständig zwischen zwei separaten Apps hin- und herzuwechseln, könnt ihr somit bald mehrere Konten in einer einzigen App verwalten. Für Vielnutzer, die beispielsweise private und berufliche Chats trennen wollen, ist das ein echter Gamechanger.

WhatsApp bietet euch zwei Optionen, um ein weiteres Konto einzurichten:

Eigenständiges Hauptkonto: Ihr erstellt ein neues WhatsApp-Konto direkt auf dem Gerät. Begleitkonto per QR-Code: Ihr verknüpft das neue WhatsApp-Konto über einen QR-Code, wenn das Konto bereits auf einem anderen Smartphone eingerichtet wurde.

Wichtig zu wissen: Jedes Konto benötigt eine eigene Telefonnummer. Die Funktion befindet sich noch in einem Teststadium, und es ist noch nicht bekannt, wann sie für alle iOS-Nutzer verfügbar sein wird. Da die Möglichkeit für Android-Nutzer bereits seit 2023 besteht, sollte die Umsetzung aber relativ zügig erfolgen.