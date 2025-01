Apple hat den gestrigen Tage zum Update-Montag ernannt. So wurden iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS 15.3, watchOS 11.3, tvOS 18.3, HomePod Software 18.3 und visionOS 2.3 veröffentlicht. Darüberhinaus haben die Entwickler drei weitere Updates veröffentlicht, die wir euch bislang verschwiegen haben. Es handelt sich um iPadOS 17.7.4, macOS 14.7.3 und macOS 13.7.3.

Apple veröffentlicht iPadOS 17.7.4, macOS 14.7.3 und macOS 13.7.3

Apple versorgt nicht nur seine aktuelle Hardware mit Updates, sondern denkt auch an seine älteren Geräte. So hat das Unternehmen am späten gestrigen Abend auch iPadOS 17.7.4, macOS 14.7.3 und macOS 13.7.3 auf den eigenen Servern als Download bereitgestellt.

Vorweg können wir euch bereits sagen, dass weder iPadOS 17.7.4, macOS 14.7.3 noch macOS 13.7.3. Falls ihr darauf spekuliert hattet, so müssen wir euch leider enttäuschen. Nichtsdestotrotz können wir euch dringend empfehlen, die Updates zu installieren. Apple behebt mit den genannten Updates „unzählige“ Sicherheitslücken in ARKit, CoreMedia, ImageIO, Sandbox, Xsan, LaunchServices und vielen weiteren Bereichen.