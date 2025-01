Apples Beats-Marke macht mit einem versteckten Marketing-Schachzug wieder von sich reden und stellt die noch nicht angekündigten PowerBeats Pro 2 ins Rampenlicht. So zeigten sich die neuen Ohrhörer in der TGL-Golfliga an den Ohren von Tiger Woods, Rory McIlroy und weiteren Golfern.

PowerBeats Pro 2 gesichtet

Obwohl Apple die PowerBeats Pro 2 noch nicht offiziell vorgestellt hat, ziehen die Ohrhörer bereits die Aufmerksamkeit auf sich. Fotos auf der TGL-Homepage und Videos von Golfern in Aktion zeigen die Sportler mit den Ohrhörern. Mit dem charakteristischen weißen Beats-Logo auf dem schwarzen Gehäuse sind sie kaum zu übersehen.

Die TGL-Mitbegründer Tiger Woods und Rory McIlroy gehören zu den Profigolfern, die mit den PowerBeats Pro 2 gesichtet wurden:

Die Powerbeats Pro 2

Auch wenn die PowerBeats Pro 2 noch nicht vorgestellt wurden, so gibt es doch schon zahlreiche Informationen zu den kommenden Sport-Ohhörern. Eine der spannendsten Neuerungen ist die integrierte Herzfrequenzmessung. Mithilfe optischer Sensoren und LEDs können die Ohrhörer den Blutfluss im Ohr erfassen und daraus Fitnessdaten ableiten. Die Messung erfolgt nicht kontinuierlich, sondern gezielt während des Trainings.

Die PowerBeats Pro 2 behalten die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) bei, die schon bei dem vorherigen Modell überzeugte. Neu hinzugekommen ist ein Transparenzmodus, der es Nutzern ermöglicht, ihre Umgebung bewusst wahrzunehmen, ohne die Ohrhörer abnehmen zu müssen.

Auch bei der Konstruktion hat Apple nachgebessert. Die Ohrbügel bestehen nun aus einer Nickel-Titan-Legierung, die sowohl die Stabilität als auch den Tragekomfort verbessert. Die Ohrhörer werden mit fünf verschiedenen Gummiaufsatz-Größen geliefert, um eine möglichst individuelle und komfortable Passform zu gewährleisten.

Die Audioleistung wird durch Apples H2-Chip und den adaptiven Equalizer weiter gesteigert. Dieser passt den Klang an die jeweilige Hörsituation an, um jeweils ein optimales Erlebnis zu bieten. Mit der IPX4-Zertifizierung sind die Kopfhörer zudem vor Schweiß und Spritzwasser geschützt.

Mit einem geplanten Verkaufspreis von 299,95 Euro positionieren sich die PowerBeats Pro 2 im Premiumsegment.