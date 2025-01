Google hat eine Änderung angekündigt, die Aufmerksamkeit erregen dürfte. So wird in den Karten des Dienstes der „Golf von Mexiko“ in den Vereinigten Staaten bald als „Golf von Amerika“ bezeichnet. Die Anpassung erfolgt in Übereinstimmung mit den Namensänderungen, die von der US-Regierung unter der Leitung von Donald Trump eingeleitet wurden.

Politische Entscheidungen beeinflussen geografische Namen

Die Umbenennung des „Golf von Mexiko“ basiert auf einer präsidentiellen Anweisung, die direkt nach Trumps Amtsantritt unterzeichnet wurde. Das Ziel dieser Aktion sei es, den Golf „wieder amerikanisch“ zu machen, heißt es von der Regierungsseite aus. Auch der höchste Berg Nordamerikas, seit 2015 offiziell als Denali bekannt, soll wieder in Mount McKinley umbenannt werden.

Google erklärte, dass man sich schon immer an die offiziellen geografischen Namen und deren Änderungen gehalten habe. Doch diesmal wird es komplizierter: In den USA sehen Nutzer bald „Golf von Amerika“ auf ihren Karten, während mexikanische Nutzer weiterhin den Begriff „Golf von Mexiko“ sehen werden. Nutzer aus anderen Ländern bekommen sogar beide Namen angezeigt.

We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources. — News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025

Apple Maps: Wird Cupertino nachziehen?

Es ist wahrscheinlich, dass Apple Maps diesen Schritt in den USA ebenfalls vollziehen wird. Apple hat in der Vergangenheit gezeigt, dass das Unternehmen bereit ist, sich an lokale Gesetzgebungen anzupassen – sei es in China oder anderswo. Denken wir nur an die Entfernung von Apps aus dem App Store oder die Anpassung bestimmter Emojis in Ländern mit strengen Vorschriften. Wie bei allen Updates bleibt abzuwarten, wie Apple die Änderung technisch umsetzt und welche Kommunikationsstrategie das Unternehmen wählt.