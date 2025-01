Die Gerüchte über das kommende iPhone 17 haben die Aussicht auf eine signifikante Neugestaltung der Kamera befeuert. Die Spekulationen konzentrieren sich auf ein mögliches horizontales Kamera-Layout und werfen Fragen nach den Auswirkungen auf Apples etablierten Funktionen wie räumliche Videos auf. MacRumors hat sich nun das Thema genauer angeschaut.

Design-Entscheidung mit Folgen

Leaks deuten darauf hin, dass Apple seine ikonische dreieckige Linsenanordnung für die iPhone 17 Pro Modelle zugunsten einer horizontalen Kameraleiste aufgeben könnte. Gleichzeitig wird in gegensätzlichen Berichten behauptet, dass das dreieckige Design beibehalten wird, wenn auch mit umfassenderen Änderungen an den Materialien des hinteren Gehäuses.

Warum ist die Zukunft der iPhone-Kamera überhaupt so wichtig? Abgesehen von der Ästhetik könnte sich die Umstellung auf ein horizontales Kamera-Layout darauf auswirken, wie das iPhone räumliche Videos aufnimmt.

Der 3D-Aufnahmemodus erfordert, dass zwei Kameras gleichzeitig Aufnahmen erstellen, wenn das iPhone im Querformat gehalten wird, wobei die horizontale Anordnung der Linsen entscheidend ist, damit sie die Positionierung der menschlichen Augen nachahmen und eine Tiefenwahrnehmung erzeugen können.

Wenn sich Apple für eine horizontale Kameraleiste entscheiden sollte, könnte der Querformatmodus für räumliche Videos wegfallen. Die große Frage lautet: Wäre Apple wirklich bereit, seine räumliche Videofunktion aus einigen, wenn nicht sogar allen iPhone 17 Modellen zu streichen? Unwahrscheinlich, oder? Doch MacRumors liefert uns eine andere Möglichkeit.

Jüngste Fortschritte in der Computerfotografie bieten Wege zur Erstellung von räumlichen Videos, die keine horizontale Linsenanordnung voraussetzen. So kann beispielsweise das vor weniger als zwei Jahren entwickelte „Gaussian Splatting“ fotorealistische 3D-Modelle aus Daten von mehreren Kamerawinkeln erzeugen. Apple könnte an etwas Ähnlichem arbeiten, um räumliche Videos mit anderen Kameraanordnungen zu ermöglichen.