Die Deutsche Telekom hat neue Mobilfunktarife für Geschäftskunden aufgelegt. Dabei möchte das Unternehmen mit attraktiven Preisen, mehr Leistung und Schutz vor Cyberkriminalität punkten.

Telekom: Das sind die neuen Business Mobilfunk-Tarife

Die Telekom hat neue Mobilfunktarife aufgelegt. Diese richten sich dieses Mal allerdings nicht an Privatkunden, sondern an Business-Kunden. Die neuen Business Mobil Tarife bieten Geschäftskunden über die Business Cards Preisvorteile von bis zu 70 Prozent im Vergleich zur Hauptkarte.

Alle Geschäftskundentarife enthalten eine Flatrate für Anrufe und SMS aus Deutschland ins EU-Ausland sowie in die Schweiz und UK. Darüberhinaus sind alle Tarife mit einem Roaming Welcome Pass ausgestattet. Geschäftskunden zahlen ab der zweiten Business Card im Business Mobil S lediglich 11,33 Euro (netto) im Monat. Der Tarif Business Mobil L wird um ein unbegrenztes Datenvolumen in Deutschland aufgewertet.

Je größer das Team, desto höher die Ersparnis. Zu den neuen Mobilfunktarifen Business Mobil S, Business Mobil M, Business Mobil L und Business Mobil XL können zu jeder Hauptkarte bis zu zehn Zusatzkarten – Business Cards – für Mitarbeitende zugebucht werden. Ein 5-köpfiger Handwerksbetrieb würde so für die Hauptkarte und vier Business Cards im Einsteiger Tarif Business Mobil S pro Karte im Durchschnitt 18,13 Euro (netto) im Monat zahlen. Für Betriebe, deren Mitarbeitende einen hohen Bedarf an mobilen Daten haben, eignet sich der Business Mobil L mit seinem unlimitierten Datenvolumen. Hier liegen die Kosten für die Hauptkarte und vier Business Cards bei durchschnittlich 28,21 Euro (netto) im Monat.

Der Telekom Business Mobil S beinhaltet 20GB Datenvolumen pro Monat, der Telekom Business Mobil M bietet Business-Kunden 40GB Datenvolumen und die Tarife Telekom Business Mobil L und XL beinhalten unbegrenztes Datenvolumen. Der Telekom Business Mobil L und XL unterscheiden sich in den Zusatzleistungen. So beinhaltet der XL-Tarif beispielsweise 5GB Datenvolumen weltweit, eine Flat in die EU, Schweiz, UK, USA, Kanada und die Türkei, EU-Roaming inkl. Schweiz, UK, Kanada, USA und Türkei sowie 3 Multi-SIM.

Mit „Security OnNet Basic“ verfügen alle Business Mobil Tarife über einen integrierten Schutz vor Gefahren des mobilen Internets. Direkt aus dem Mobilfunknetz der Telekom. Ohne Zusatzkosten und ohne Aufwand: keine Administration, keine App, kein Software-Download.

-> Hier geht es zu den Tarifen der Telekom