Fans der Apple Original-Serie „Mythic Quest“ werden sich den heutigen 29. Januar 2025 sicherlich rot im Kalender markiert haben. Der Grund hierfür ist ganz einfach. Am heutigen Mittwoch startet die Comedy-Serie in ihre vierte Staffel.

„Mythic Quest – Staffel 4“ ist da

Schon seit längerem ist bekannt, dass „Mythic Quest“ eine Fortsetzung erhält. Nachdem wir Anfang dieses Monats bereits den offiziellen Trailer zu Gesicht bekommen haben, startet am heutigen Tag die vierte Staffel der Comedy-Serie. Konkret stehen ab sofort die ersten beiden Folgen bereit. Bis zum 26. März 2025 folgen immer mittwochs neue Episoden.

In der 4. Staffel der Serie kehren die Stars McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis und Naomi Ekperigin unter denselben fluoreszierenden Bürolichtern zurück, während sich das wiedervereinte Team von Mythic Quest neuen Herausforderungen in einer sich verändernden Videospiellandschaft stellt. Stars gehen auf, Egos prallen aufeinander, Beziehungen blühen auf und jeder versucht, ein bisschen mehr Work-Life-Balance zu erreichen.

Die ersten Staffeln der Serie stehen vollständig und auf Abruf auf Apple TV+ zur Ansicht bereit. Falls ihr nicht genug von Mythic Quest bekommen könnt, so haben wir noch einen Tipp für euch. Ihr könnt euch auf die Spin-Off-Serie „Side Quest“ freuen. Diese startet am 26. März 2025 mit allen vier Folgen. Side Quest“ ist eine Erweiterung des „Mythic Quest“-Universums und erkundet in einem Anthologieformat das Leben von Mitarbeitern, Spielern und Fans, die vom Spiel beeinflusst werden.

Zur Einstimmung auf die vierte Staffel haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden. Darüberhinaus haben wir ein Sneak-Peak-Video sowie ein Recap von Rob McElhenney für euch.

