Zum kommenden Valentinstag soll es nicht nur Rosen und Pralinen geben – Apple sorgt auch für etwas technisches Flair. Denn das Unternehmen rückt seine Beats Pill Lautsprecher ins Rampenlicht und präsentiert uns einen neuen Werbespot mit den charmanten „Pill People“.

Beats Pill im neuen Werbespot

Der Aufbau des Spots erinnert an eine Liebeskomödie: Ein roter Beats Pill-Lautsprecher steht draußen und hält ein „Be Mine“-Schild hoch, während er Musik abspielt. Das ist eine klare Anspielung an die wohl bekannteste Szene aus „Teen Lover“, in der Lloyd Dobler (gespielt von John Cusack) vor dem Haus von Diane Court (gespielt von Ione Skye) steht und einen Ghettoblaster über seinen Kopf hält. Dabei ertönt Peter Gabriels Song „In Your Eyes“.

In Apples Version stößt ein weißer Beats Pill-Lautsprecher hinzu und fragt, wie lange der rote Beats Pill schon da draußen steht. Und die Antwort? „17 Stunden“, und zwar mit all der Gelassenheit, die man von einem Lautsprecher erwarten kann, der mit seiner 24-Stunden-Akkulaufzeit prahlt. Apple unterstreicht das Ganze mit dem Slogan: „Nobody ❤️s a 24-hour battery life like we do.“

Die Apple-Marke Beats stellte die neue Beats Pill Version im Juni letzten Jahres vor, nachdem die vorherige Pill+ Version Anfang 2022 eingestellt wurde.

Der schlanke Lautsprecher ist um 20 Grad nach oben geneigt, um Schallwellen optimal aussenden zu können und Schallreflexionen zu minimieren. Das Ergebnis ist laut Apple ein raumfüllender Klang mit präzisen Höhen, satten Mitten und druckvollem Bass. Trotz der Leistungssteigerung ist der Beats Pill 10 Prozent leichter als sein Vorgänger.

Die Fast Fuel Technologie ermöglicht zudem schnelles Aufladen über USB-C: 10 Minuten reichen für 2 Stunden Wiedergabe. Die Bedienung erfolgt über die Tasten am Gerät. Zur Beschallung einer Party oder für das Surround Sound Feeling kann man zwei Beats Pill Lautsprecher einfach mit dem Verstärker-Modus oder dem Stereo-Modus miteinander synchronisieren und erhält das doppelte Sounderlebnis. Durch die Kompatibilität mit iOS und Android ist eine einfache Verbindung mit verschiedenen Geräten möglich. Zudem ist der Lautsprecher dank IP67-Zertifizierung vor Staub und Wasser geschützt und damit auch für Outdoor-Aktivitäten geeignet.

Der Beats Pill Lautsprecher ist derzeit bei Amazon für 149 Euro erhältlich (statt 169,95 Euro).