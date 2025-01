Anfang dieser Woche hat Apple die finale Version von iOS 18.3 veröffentlicht. Das Update bringt eine Neuerung mit, die nicht in den Release-Notes kommuniziert und jetzt erst bekannt wird. Apple hat mit SpaceX und T-Mobile in den USA zusammengearbeitet, um die Starlink-Satellitenkommunikation in seinen iPhone-Modellen zu implementieren. Noch befindet sich das Ganze in der Beta-Phase und steht nur ausgewählten Kunden von T-Mobile zur Verfügung.

iPhone: Apple startet Starlink-Unterstützung

Ihr erinnert euch? Apple hat im Herbst 2022 die Satellitenkommunikation mit dem iPhone 14 eingeführt. Ursprünglich sah die Funktion in Kooperation mit Globalstar vor, dass ihr eine Verbindung zum Notruf herstellen könnt, wenn weder Mobilfunkabdeckung noch WLAN-Empfang verfügbar sind. Mit iOS 18 erweiterte Apple die Funktion, dass ihr über Satellit auch Textnachrichten an Freunde und Bekannte schreiben könnt, wenn ihr gerade keinen Empfang über Mobilfunk oder WLAN habt.

Als Apple die Satellitenkommunikation für das iPhone im Jahr 2022 ankündigte, gab Elon Musk bereits zu verstehen, dass sein Unternehmen SpaceX vielversprechende Gespräche mit Apple über die Starlink-Konnektivität führt. Diese tragen nun erste Früchte.

Apple SpaceX und T-Mobile haben in den USA eine Testphase begonnen, die es ausgewählten Nutzern ermöglicht, die Starlink-Kommunikation zu nutzen, so Bloomberg. Voraussetzung hierfür ist iOS 18.3 sowie die Freischaltung durch T-Mobile für den Beta-Test. Mit der Starlink-Integration kann ein T-Mobile-iPhone ohne verfügbaren T-Mobile-Mobilfunkdienst automatisch mit Starlink-Satelliten gekoppelt werden, um eine Verbindung herzustellen. Starlink ist derzeit auf Textnachrichten beschränkt, aber T-Mobile und SpaceX planen, in Zukunft Daten und Sprache zu unterstützen.

Im Gegensatz dazu funktioniert Apples Globalstar-Dienst in mehreren Ländern. SpaceX möchte Starlink auf andere Netzbetreiber weltweit ausweiten. Darüberhinaus gibt es einen weiteren Unterschied zwischen Globalstar und SpaceX. Bei der aktuellen Apple-Globalstar-Funktion müssen Benutzer ihr iPhone zum Himmel ausrichten, um einen Satelliten zu finden. Die Starlink-Option hingegen ist so konzipiert, dass sie automatisch funktioniert – auch wenn sich das Telefon in der Hosentasche befindet.