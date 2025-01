Die Major League Soccer (MLS) kehrt zurück – und das bereits zum dritten Mal auf Apple TV. Mit dem Start der 30. Jubiläumssaison können sich Fußballfans weltweit erneut auf den MLS Season Pass freuen. Ab heute steht das Abo in der Apple TV App in mehr als 100 Ländern und Regionen zur Verfügung und bietet uneingeschränkten Zugang zu allen Spielen, exklusive Inhalte und ein erweitertes Studioangebot.

MLS Season Pass: Was gibt es Neues?

Die MLS startet am 22. Februar 2025 in ihre neue Saison. Neben der bewährten Partnerschaft mit Apple gibt es einige spannende Neuerungen:

Sunday Night Soccer : Ab 2025 gibt es jeden Sonntag ein Highlight-Spiel mit einem eigenen Studioformat inklusive Vor- und Nachberichterstattung.

: Ab 2025 gibt es jeden Sonntag ein Highlight-Spiel mit einem eigenen Studioformat inklusive Vor- und Nachberichterstattung. San Diego FC feiert Premiere : Die Liga wächst weiter. San Diego FC tritt als 30. Team der MLS an und bestreitet sein erstes Spiel gegen LA Galaxy.

: Die Liga wächst weiter. San Diego FC tritt als 30. Team der MLS an und bestreitet sein erstes Spiel gegen LA Galaxy. Kostenlose Streams für Apple TV+ Abonnenten: Ausgewählte Vorbereitungsspiele sowie alle Sunday Night Soccer-Partien gibt es kostenlos auf Apple TV+.

Sunday Night Soccer: Das neue Highlight der MLS-Saison

Ein großer Fokus liegt in dieser Saison auf Sunday Night Soccer. Jeden Sonntag wird ein Top-Spiel mit einer verbesserten TV-Produktion in den Mittelpunkt gerückt.

Mit einem eigenen Studioformat, neuen Grafiken und exklusiver Vor- und Nachberichterstattung will Apple das Fanerlebnis auf ein neues Level heben. Die ersten Spiele haben es in sich: Bereits am 23. Februar feiert San Diego FC sein Debüt gegen LA Galaxy – live aus dem Times Square.

MLS Season Pass: Preis, Inhalte und Verfügbarkeit

Der MLS Season Pass auf Apple TV bietet:

Alle Spiele der regulären Saison, die Playoffs und den Leagues Cup

Das MLS All-Star Game und ausgewählte MLS NEXT Pro-Spiele

Exklusive Analysen, Interviews und Highlight-Shows

Kommentatoren-Teams auf Englisch und Spanisch

Ihr könnt ab sofort den MLS Season Pass über die Apple TV App für 99 Euro für die gesamte Saison oder für 14,99 Euro pro Monat während der Saison abonnieren. Apple TV+ Abonnenten können sich das Angebot zu einem Sonderpreis von 79 Euro pro Saison oder 12,99 Euro pro Monat sichern. Über die Familienfreigabe können sich bis zu sechs Familienmitglieder das Abonnement teilen.

-> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass