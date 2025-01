o2 hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen ab dem 05. Februar seinen bestehenden Kombi-Vorteil für Kunden, die über einen Mobilfunk- und Festnetzvertrag verfügen, erweitern wird. So erhalten Kunden die einen o2 Mobile L mit einem Festnetztarif kombinieren, neben der dauerhaften Ersparnis auch unbegrenztes Datenvolumen für ihren Mobilfunktarif.

Mobilfunk und Festnetz kombinieren: unlimitiertes Datenvolumen im o2 Mobile L oder größer

Seit vielen Jahren bietet nicht nur o2 einen sogenannten Kombi-Vorteil an. Kunden, die einen Mobilfunktarif mit einem Festnetztarif kombinieren, sollen einen Vorteil dafür genießen, dass sie beide Verträge bei einem Anbieter haben. Zum 05. Februar 2025 erweitert o2 den bestehenden Kombi-Vorteil um einen weiteren Benefit.

o2 Kunden, die einen Mobilfunktarif L oder größer mit einem Festnetztarif kombinieren, erhalten neben einer dauerhaften Ersparnis auf die monatliche Grundgebühr unlimitiertes Datenvolumen auf ihren Mobilfunktarif – ganz ohne Zusatzkosten. Sobald beide Verträge aktiviert sind, wird auch der Unlimited Vorteil automatisch freigeschaltet.

Wenn ihr zum Beispiel den bestehenden o2 Mobile L Vertrag mit dem o2 Home M Tarif kombiniert, zahlt ihr dank des Kombi-Vorteils dauerhaft monatlich nur 29,99 Euro statt 39,99 Euro für den Festnetzvertrag. Im o2 Mobile L steht euch das unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung.

Zusätzliches Angebot für alle Festnetz-Neukunden

Alle Kunden, die einen neuen o2 Home Vertrag abschließen (S oder größer), zahlen zudem bis zu sechs Monate lang keine Grundgebühr beim Abschluss des Festnetz-Tarifs. Die Anzahl der Freimonate variiert je nach Technologie und Infrastrukturanbieter. Am besten ihr nutzt den o2 Verfügbarkeitscheck und prüft alle technischen Möglichkeiten an eurer Adresse. So erhaltet ihr direkt eine individuelle Empfehlung zur besten Lösung für ihren jeweiligen Bedarf.

Die Angebote mit 0 Euro Grundgebühr sind vom 5. Februar bis zum 6. Mai 2025 buchbar, der Unlimited-Vorteil sogar bis zum 4. August 2025.