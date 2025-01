Es gibt Neuigkeiten von Sky Deutschland. Das Unternehmen startet eine neue trendSports App. Mit dieser sind sämtliche Inhalte von trendSports jetzt auch via Kabel und Sky Stream zugänglich. Zuvor waren diese nur per Satellit zur empfangen. Die trendSports App ist für Sky Stream und Sky Q ab sofort erhältlich.

Sky startet neue trendSports App

Was hat es mit der trendSports App auf sich? trendSports bietet exklusive, spannende Wettbewerbe und Ligen rund um den Globus. Auf gleich sechs Kanälen erleben Zuschauer neue Trends und Einblicke in Sportarten, die es sonst nirgendwo zu erleben gibt. Die Kanäle Sportdigital1+, EDGE, SPORTDIGITAL FUSSBALL, ClipMyHorse.TV, eSportsONE und WAIDWERK stehen hierbei im Zentrum und versprechen einen einzigartigen Sport-TV-Mix mit über 4.000 Stunden Live-Sport im Jahr, plus die aktuellsten News, spannende Magazine und faszinierende Dokumentationen.

So bekommt ihr unter anderem die NASCAR Cup, das legendäre Daytona 500, Internationale Fußballklassiker, Pferdesport, Rugby und Eishockey zu Gesicht.

Die trendSports App ist für Bestandskunden (auch Neukunden direkt nach Abo-Abschluss) für Sky Stream sowie Sky Q für monatlich 5,99 Euro verfügbar. Natürlich bleibt die trendSports App auch weiterhin via Satellit zugänglich. Sky Extra Kunden können die trendSports App zwei Monate gratis testen.