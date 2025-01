Falls ihr darauf gehofft habt, dass am heutigen Tag neue Spiele auf Apple Arcade starten, so müssen wir euch leider enttäuschen. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar News von der Apple Spiele-Abo-Plattform. seit Kurzem stehen spannende Erweiterungen, Updates und neuer In-Game-Content für verschiedene Spiele bereit.

Apple Arcade: Updates der Woche

Outlanders 2: Second Nature: Begleite die neue Leiterin Kaia auf ihrer Strandexpedition und entdecke den neuen Badesteg, den Schuhmacherladen zur Steigerung der Gehgeschwindigkeit und neue Dekorationen für das Winterland-Biom.

Snake.io+: Schlängel dich mit den neuen und exklusiven Skins Shi-She, Wu-Ma, Wei-Yang und dem mächtigen Sun Wukong in die Action – jeder von ihnen verleiht dem Spiel einen mythischen Charme.

Temple Run: Legends: Fügt neue Outfits für Guy Dangerous, Barry Bones, Karma Lee und Captain Lafitte sowie eine zeitlich begrenzte Karte zum Thema Neujahrsfest hinzu.

Wheel of Fortune Daily: Feier das Jahr der Schlange mit neuen Puzzles zum Thema Neujahr.

stitch.: Spieler können in diesem neuen Update die Magie der Sternbilder zum Leben erwecken, indem sie viele brandneue Rahmen hinzufügen.

Jetpack Joyride 2: Schalte das Garbage Bin-Jetpack frei, das durch Recycling angetrieben wird, zusammen mit dem Robot King-Skin.

Disney Coloring World+: Dieses Jahr liegt auf Kaua’i Liebe in der Luft. Begleiten Sie Stitch und hilf ihm ihm, die perfekten Valentinstagsgeschenke für Lilo und Angel vorzubereiten, in diesem neuen Malseitenpaket aus der Welt von Lilo & Stitch.

Ausblick auf Februar 2025

Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Auftritts von Kendrick Lamar in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LIX können Apple Arcade Abonnentenen mit der Apple Vision Pro in ein immersives Synth Riders Erlebnis eintauchen, das einen seiner beliebtesten Songs präsentiert. Das Update „Kendrick Lamar HUMBLE. Synth Riders Experience“ wird am Donnerstag, 6. Februar veröffentlicht. Mit stimmungsvollen Scheinwerfern, die sich im Takt bewegen, können Apple Arcade Gamer eine räumliche Klanglandschaft, die von der visuellen Ästhetik des Musikvideos zu „HUMBLE.“ inspiriert ist, exklusiv auf Apple Arcade erleben.

Ebenfalls am 6. Februar erscheint PGA TOUR Pro Golf, das erste offiziell lizenzierte PGA TOUR Spiel auf Apple Arcade mit detailgetreuen PGA TOUR Schauplätzen.