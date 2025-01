In der kommenden Woche wird am 14. Februar der Valentinstag und somit der sogenannte „Tag der Verliebten“ gefeiert. Dies nimmt Apple zum Anlass, um verschiedene Produkte in den Fokus zu rücken, die sich nach Ansicht des Herstellers ideal als Geschenk für jemand ganz Besonderes eignen.

Apple bewirbt „Geschenke zum Valentinstag, die sie lieben werden“

Der Valentinstag steht bevor. Dies nehmen zahlreiche Unternehmen zum Anlass, um das Thema aufzugreifen und und ihre Produkte zu bewerben. Genau wie in den letzten Jahren ist auch Apple mit von der Partie und stellt unter dem Motto „Geschenke zum Valentinstag, die sie lieben werden“ in den Mittelpunkt.

Dabei macht Apple auf aktuelle Produkte (u.a. iPhone 16 Familie, Apple Watch 10, M4 Macs und iPad Pro), aber auch auf „perfektes“ Zubehör aufmerksam. Darüberhinaus macht Apple auf die Personalisierung aufmerksam. So habt ihr beispielsweise die Möglichkeit, AirPods, AirTags, Apple Pencil und iPad individuell gravieren zu lassen.

Hinweise auf eine mögliche Ratenzahlung, die Inzahlungnahme von Produkten, kostenlose Lieferung, personalisiertes Shopping, sowie auf Apple Services (u.a. Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ etc.) dürften nicht fehlen.

-> Hier geht es direkt in den Apple Online Store