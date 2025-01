Apple ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der technologischen Neuerungen, und mit den Fortschritten auf dem Gebiet der KI ist das Unternehmen auf dem besten Weg, sich auf große Veränderungen einzustellen. Während viele Analysten erwarteten, dass Apple Intelligence einen unmittelbaren iPhone-Superzyklus auslösen würde, ist dies bisher nicht eingetreten. Die KI-Transformation innerhalb des Apple-Ökosystems gewinnt jedoch allmählich an Zugkraft, sodass ein spürbarer Anstieg in den kommenden Jahren nahezu sicher ist.

Noch kein Superzyklus

Als Apple seine Apple Intelligence Funktionen vorstellte, sagten Analysten einen sprunghaften Anstieg der iPhone-Nachfrage voraus. Die Erwartung war einfach: KI-gestützte Funktionen würden die neuesten iPhones unwiderstehlich machen und die Upgrade-Zyklen beschleunigen. Doch die Geschäftszahlen deuten darauf hin, dass die iPhone 16 Verkäufe zwar solide waren und um etwa 5 % gestiegen sind, wir aber noch nicht die Art von explosivem Wachstum sehen, das einen echten Superzyklus definiert.

Das ist keineswegs ein Misserfolg. Das iPhone ist nach wie vor der wichtigste Umsatzträger von Apple und sorgt jedes Jahr für enorme Verkaufszahlen. Aber die Wall Street sucht nicht nur nach anhaltendem Erfolg, sondern auch nach Wachstum. Der nächste große Sprung wird wahrscheinlich erst dann erfolgen, wenn Apple Intelligence sein volles Potenzial erreicht hat.

Apple bereitet sich auf den nächsten großen Schritt vor

Bei Apple Intelligence geht es nicht nur um Software, sondern auch um Hardware. KI-gesteuerte Erlebnisse erfordern eine fortschrittliche Verarbeitungsleistung. Apple hat bereits wichtige Änderungen vorgenommen, um diesem Bedarf gerecht zu werden.

Das iPhone 16 ist jetzt mit 8 GB RAM ausgestattet, eine Ausstattung, die bisher den Pro-Modellen vorbehalten war. Doch nicht nur die hochpreisigen iPhones sollen in die KI-Rechnung mit einbezogen werden. So wird erwartet, dass das kommende iPhone SE 4 mit einem KI-fähigen Chip und genügend Arbeitsspeicher ausgestattet sein wird, was eine Veränderung in Apples Ansatz für preisgünstige Geräte bedeutet. Zudem wird jeder neue Mac jetzt mit 16 GB RAM ausgeliefert, ein Schritt, der wahrscheinlich durch Apples KI-Ambitionen beeinflusst wurde. Da das ganze Lineup KI-fähig sein soll, wird bis Mitte 2024 jedes iPad in der Apple-Produktpalette mit modernen Chips ausgestattet sein, die KI-gesteuerte Funktionalitäten unterstützen.

Und das ist noch nicht alles. Gerüchten zufolge werden die iPhone 17 Pro Modelle mit 12 GB RAM ausgestattet sein, während alle iPhone 17 Modelle über verbesserte Kühlsysteme verfügen werden, um KI-Arbeitslasten der nächsten Generation besser zu bewältigen. Die A19-Chipserie wird erhebliche Leistungssteigerungen mit sich bringen, insbesondere in Apples Neural Engine, die Apple Intelligence antreibt. Das sind keine kleinen Verbesserungen, sondern sie legen den Grundstein für KI-Fortschritte, die die Möglichkeiten für moderne KI-Anwendungen neu definieren werden.

Wie 9to5Mac anmerkt, ist im Moment Apple Intelligence für die meisten Benutzer noch keine große Neuerung. Die KI-Funktionen sind zwar interessant, aber nicht genug, um die Masse zum Aufrüsten zu bewegen. Das wird sich jedoch ändern. Wenn iOS 19, iOS 20 und künftige Updates leistungsfähigere KI-gesteuerte Funktionen einführen, werden sich ältere iPhones viel schneller veraltet anfühlen als bisher. Hilfreich wird es zweifelsohne auch sein, wenn Apple endlich seine KI-Zukunft in der EU und China einläuten kann.

Apple arbeitet mit Hochdruck an neuen Funktionen und rollt diese strategisch aus. Die Zukunft der KI-gesteuerten iPhones ist kein ferner Traum – sie ist womöglich nur ein paar iOS Updates entfernt.