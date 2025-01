Apple führt nicht nur mit seinen Produkten zahlreiche Bestenlisten an, auch als Unternehmen an sich steht der Hersteller aus Cupertino hoch im Kurs. Das zeigt sich auch wieder in der jährlichen Fortune-Liste der „meist bewunderten Unternehmen der Welt“, in der sich Apple nun zum 18. Mal an erster Stelle positionieren kann. Während Apple unverändert an erster Stelle steht, schaffte es in diesem Jahr zum ersten Mal ein neues Unternehmen unter den ersten fünf.

Das meist bewunderte Unternehmen der Welt

Wie schon in den letzten 17 Ausgaben der „Fortune World’s Most Admired Companies“-Bestenliste konnte sich Apple auch in der jüngsten Ausgabe den ersten Platz sichern. Dabei war die Konkurrenz wieder groß. In diesem Jahr begann das Auswahlverfahren mit einem Pool von 1.500 Unternehmen, darunter die 1.000 größten US-Unternehmen nach Umsatz sowie Nicht-US-Unternehmen aus der Fortune 500-Datenbank.

Der Pool der 1.500 Unternehmen wurde auf 660 eingegrenzt, indem man sich während des Auswahlprozesses auf die umsatzstärksten Unternehmen in jeder Branche konzentrierte. Über 3.000 Führungskräfte, Direktoren und Analysten nahmen an der Umfrage teil und bewerteten die Unternehmen anhand von neun Kriterien, darunter Investitionswert, Qualität des Managements, globale Wettbewerbsfähigkeit und mehr.

Fortune schreibt zum Ergebnis:

„Führende Vertreter aller Branchen verlassen sich mehr denn je auf Big Tech. Und wie wir aus der 27. Ausgabe der Fortune World’s Most Admired Companies All-Stars-Liste gelernt haben, schätzen diese Führungskräfte die Giganten, die Waren und Dienstleistungen zuverlässig, in großem Umfang und ohne Drama liefern. Zum 18. Mal in Folge belegte Apple den ersten Platz in unserer jährlichen Rangliste der Unternehmensreputation, die auf einer Umfrage unter 3.380 Führungskräften, Direktoren und Analysten basiert; zum sechsten Mal in Folge komplettieren Amazon und Microsoft die ersten drei Plätze.“

Während die Top 3 ein gewohntes Bild zeigt, macht Nvidia einen großen Sprung auf Platz 4:

„Nvidia, dessen GPU-Chips die explosionsartige Entwicklung der generativen KI vorantreiben, stieg um sechs Plätze auf Platz 4, da der Einfluss des Unternehmens stetig zunimmt. Der Cloud-Software-Anbieter ServiceNow (Platz 42), der globale Chip-Gigant Taiwan Semiconductor (Platz 45) und der Pionier für Medikamente zur Gewichtsreduzierung Novo Nordisk (Platz 46) wurden zum ersten Mal als All-Stars ausgezeichnet.“

Hier die Top 10: