Apple Vision Pro ist seit knapp einem Jahr auf dem Markt und dürfte nur in einer überschaubaren Anzahl an Haushalten zu finden sein. Neben dem verhältnismäßig hohen Preis dürften auch beschränkten Einsatzmöglichkeiten ein Grund dafür sein, warum Anwender (noch) Abstand von der Computerbrille halten. So waren Spiele für Apple Vison Pro bis dato noch sehr selten anzutreffen. Dank NVIDIA GeForce NOW stehen jetzt mehr als 2.000 Spiele für visionOS bereit.

Anfang dieses Monats gab NVIDIA bekannt, dass GeForce NOW, seinen Cloud-Gaming-Dienst zeitnah auch für Apples Vision Pro zur Verfügung stellen wird.

Nachdem vor Kurzem ein Update für NVIDIA GeForce NOW erscheint, steht der Cloud-Streaming-Spiele-Dienst nun auch für Apple Vision Pro zur Verfügung. Darüberhinaus unterstützt der Service nun auch die Virtual- und Mixed-Reality-Headsets Meta Quest 3 und 3S sowie Pico 4 und 4 Ultra.

The latest GFN app update expanded cloud streaming capabilities to Apple Vision Pro spatial computers, Meta Quest 3 and 3S, and Pico 4 and 4 Ultra virtual- and mixed-reality headsets. ᯅ

