Bevor der Apple Original Film „Deaf President Now!“ später in diesem Jahr auf Apple TV+ startet, hat der Film nun auf dem Sundance Film Festival 2025 seine Premiere gefeiert.

Kürzlich feierte in Park City, Utah, der fesselnde Dokumentarfilm „Deaf President Now!“ von Apple Original Films im Rahmen des Sundance Film Festivals 2025 seine Premiere. Zu den Premierengästen zählten Co-Regisseur und Produzent Nyle DiMarco, der Oscar-prämierte Co-Regisseur und Produzent Davis Guggenheim und die ursprünglichen „DPN4“ – Tim Rarus, Bridgetta Bourne-Firl, Jerry Covell und Greg Hlibok – sowie die Produzenten Jonathan King und Amanda Rohlke.

„Deaf President Now!“ erzählt von den acht Tagen historischer Proteste, die 1988 an der Gallaudet University stattfanden, nachdem der Verwaltungsrat der Universität einen Anhörungspräsidenten aus mehreren sehr qualifizierten gehörlosen Kandidaten ernannt hatte. Nach einer Woche voller Kundgebungen, Boykotte und Proteste triumphieren die Studenten der Gallaudet University, als der Anhörungspräsident zurücktritt und der beliebte Dekan Dr. I. King Jordan der erste gehörlose Präsident der Universität wird.

Die Proteste markierten einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Bürgerrechte, mit einer Wirkung, die weit über den Gallaudet-Campus hinausreichte, und ebneten den Weg für den Americans with Disabilities Act (ADA). „Deaf President Now!“ enthält exklusive Interviews mit den fünf Schlüsselfiguren der Bewegung, darunter die Gallaudet Four – Jerry Covell, Bridgetta Bourne-Firl, Tim Rarus und Greg Hlibok – sowie I. King Jordan, sowie Archiv- und Drehbuchelemente. Der Film verwendet auch einen experimentellen Erzählansatz namens „Deaf Point of View“, bei dem impressionistische visuelle Fotografie und komplexes Sounddesign verwendet werden, um das Publikum in die Gehörlosigkeitserfahrung hineinzuversetzen.